Walter Yaipén lamenta la muerte de Paul Flores: "Es momento de unir fuerzas para parar esta delincuencia"

Tras el fallecimiento del cantante Paul Flores de Armonía 10 producto de un ataque a su bus, varios artistas se han hecho presente para despedirse y pedir justicia. Ante esto, Walter de Hermanos Yaipén también se hizo presente y pide unir fuerzas para parar la delincuencia en el Perú.

La repentina muerte de Paul Flores conocido como 'El Ruso', ha hecho que el país se encuentre en duelo. Muchos artistas se han alzado la voz tras el ataque que sufrió el bus de Armonía 10 producto de las extorsiones a muchos artistas y agrupaciones. La pérdida de este cantante ha conmocionado a todos.

A través del programa 'Habla Kausa', el maestro Walter Yaipén se comunicó por medio de una llamada para expresar su condolencias. Así mismo, cuenta que viajó a Piura para acompañar a la familia y seguidores del cantante en este difícil momento.

"Es un momento muy triste en la cumbia, lo que ha pasado el sábado sinceramente no tiene nombre. La delincuencia está avanzando y el gobierno creo que aún no hace nada por parar. He venido hasta aquí en Piura, para dar el pésame, mis condolencias a la familia, en sí a toda la gente seguidora de este ritmo muy grande que mueve multitudes", expresó.