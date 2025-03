¡Tributo inolvidable! Paul Flores tendrá un emotivo homenaje musical en Piura, confirma su primo

El fallecido cantante Paul Flores, conocido como 'El Ruso', será despedido con un gran homenaje musical en su natal Piura. Su primo, César Flores, confirmó que la casa donde vivió toda su vida será el escenario donde familiares, amigos y fanáticos le darán su último adiós.

En conversación con Exitosa Noticias, César Flores aseguró que harán un homenaje musical a Paul Flores tras su muerte. El primo del cantante expresó el dolor que siente la familia y la comunidad piurana tras la trágica muerte del cantante de Armonía 10.

Desde la madrugada, cientos de seguidores han llegado a la casa de Paul Flores para despedirse de su ídolo. Muchos de ellos pasaron la noche en los exteriores, esperando participar en el homenaje.

El homenaje contará con la participación de Armonía 10, la orquesta a la que Paul Flores perteneció por más de dos décadas y con la que conquistó a miles de seguidores en el mundo de la cumbia.

"Se tiene asegurada la presencia de la misma orquesta Armonía 10. Se habla, no se confirma, parece que estarán los integrantes de Agua Marina, de La Única Tropical, de Corazón Serrano, que es más o menos los datos que tenemos" , confirmó César Flores.

Además, se espera que otras reconocidas agrupaciones de cumbia se unan al homenaje, entre ellas Agua Marina, La Única Tropical y Corazón Serrano, aunque aún no han confirmado su participación.

El evento será un momento especial para recordar el legado musical de Paul Flores, quien con su talento y carisma se ganó un lugar en el corazón del público.

Más allá del homenaje, la familia de Paul Flores exige que se haga justicia por el fallecimiento del cantante a manos de sicarios.

"Nosotros queremos justicia para Paul y paz para el Perú. Creemos que ya es momento de que las autoridades realmente apliquen medidas eficaces. No decimos que no estén haciendo nada, pero es evidente que lo que se está haciendo no está generando los resultados que el país necesita", enfatizó su primo.