Micheille Soifer habla sobre la posibilidad de colaborar con Pamela Franco: "Las artistas se tienen que unir"

Micheille Soifer sorprendió al hablar sobre la posibilidad de trabajar con Pamela Franco en una canción. La cantante, que ha incursionado en distintos géneros musicales, recordó su vínculo con la cumbia y no descartó una colaboración con la expareja de Christian Domínguez, generando expectativas entre sus seguidores.

Micheille y su conexión con la cumbia

Soifer expresó su emoción por el género y recordó su pasado en la cumbia. "Gracias, estoy súper emocionada porque yo nací en la cumbia, yo crecí con las 'Alma Bella' y con Yolanda Medina", comentó la artista. Sus declaraciones dejaron abierta la posibilidad de que regrese a este ritmo que marcó sus inicios.

Cuando se le preguntó por Pamela Franco, Micheille aclaró que no han tenido mayor contacto, pero no descartó trabajar juntas. "Yo nunca la he tratado, la generación de ella en Alma Bella ha sido otra", mencionó, dejando claro que ambas pertenecieron a diferentes etapas del grupo femenino.

Sin embargo, Micheille destacó que los artistas deben unirse para crear buena música. "(La colaboración) no me parecería descabellado, creo que los artistas se tienen que unir", sostuvo. Su declaración generó curiosidad sobre un posible proyecto en conjunto con Pamela Franco, quien también sigue activa en la cumbia.

Hasta el momento, Pamela Franco no ha dado declaraciones sobre esta posibilidad, pero los fanáticos han empezado a especular. La unión de ambas podría significar un hit en la cumbia peruana, considerando que las dos han sido parte de agrupaciones femeninas destacadas en este género.

Micheille Soifer sigue enfocada en su carrera y en la producción de nueva música. Mientras tanto, sus declaraciones han avivado el interés del público por verla nuevamente en la cumbia, esta vez, posiblemente junto a Pamela Franco.

Micheille Soifer grita su soltería

Micheille Soifer desmintió los rumores de una relación con el cantante Gleysom Reñé durante su participación en América Hoy. La artista aclaró que entre ellos solo hay amistad, pese a que han sido vistos juntos en varias ocasiones. Sus declaraciones generaron opiniones divididas entre los conductores del programa.

"Somos amigos (...) lo que pasa es que si no tenemos nada oficial, somos amigos, estamos saliendo", explicó Soifer cuando le preguntaron por su cercanía con el joven artista. Además, señaló que su presencia en el cumpleaños de Gleysom no significa que sean pareja.

Es así que, Micheille Soifer continúa explorando nuevas oportunidades en la música, y sus declaraciones han generado expectativas entre sus seguidores. Ahora, queda en manos de Pamela Franco responder a esta posibilidad y ver si finalmente ambas artistas se unirán en una colaboración.