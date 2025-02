Vanessa López sobre amistad con Gabriela Álava tras riñas por Jean Deza: "Nunca me metí en su relación"

Vanessa López y Gabriela Álava, conocidas por sus controversias con el futbolista Jean Deza, han vuelto a captar la atención del público. Luego de varios enfrentamientos, ambas han sido vistas juntas en discotecas y en transmisiones en vivo en redes sociales, lo que ha generado especulaciones sobre su repentina cercanía. Ante los rumores, López decidió aclarar la situación.

En una entrevista con "Magaly TV: La Firme", Vanessa López explicó su reciente acercamiento con Gabriela Álava, quien también protagonizó escándalos con Jean Deza. Según la modelo, su amistad no se debe a ninguna estrategia mediática ni a resentimientos en común contra el futbolista.

"Quiero aclarar una cosa. Dijeron que yo me metí en su relación, pero yo estuve con esa cosa cuando ellos ya se habían separado. Nunca fui la otra y Gabriela lo tiene bien claro", afirmó López.

Además, se refirió a una reciente transmisión en vivo donde ambas discutieron sobre cómo atraer hombres con alto poder adquisitivo. López aseguró que la conversación fue sacada de contexto y que solo compartían experiencias personales.

"No me estaba haciendo la doctora corazón con nadie, Magaly. Estábamos hablando de nuestras vivencias. Yo le contaba a Gabriela cómo fue mi acercamiento con Johnny. Yo entreno, mis piernas y brazos no son regalados", comentó entre risas.