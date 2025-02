Vanessa López se defiende de acusaciones de la pareja de su ex Johnny Silva: "¿Hay pruebas de eso?"

Vanessa López vuelve a estar en el centro de la controversia tras ser señalada por presuntamente agredir a Fiorella Peralta, actual pareja de su expareja Johnny Silva, en una discoteca del sur de Lima. Ante estas acusaciones, la modelo decidió pronunciarse para dar su versión de los hechos y negó rotundamente la acusación. Además, reveló que Silva habría intentado acercarse a ella esa misma noche.

En una reciente entrevista con el programa "Magaly TV: La Firme", Vanessa López habló sobre lo ocurrido la madrugada del domingo y desmintió haber atacado a Fiorella Peralta. La modelo aseguró que no existen pruebas que confirmen la versión de su supuesta agresión.

Asimismo, López sorprendió al revelar que su exnovio la habría estado buscando durante la noche y hasta la habría tocado sin su consentimiento. Este hecho también habría sido presenciado por su nueva amiga, Gabriela Álava, que confirmó los hechos.

"Yo me fui al baño, salgo, lo veo y me volteo para volver a entrar, pero con sus dos manos me agarró el trasero. Su seguridad, el señor César, se lo llevó. Él dijo que solo quería darme una palmada porque yo estaba bailando provocativamente y que no se pudo resistir, creo", comentó en tono de broma.