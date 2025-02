Micheille Soifer sorprende con romántico gesto a Gleysom Reñé por su cumpleaños: "No entenderían"

Micheille Soifer está más que feliz y no lo oculta. La cantante aprovechó el cumpleaños de Gleysom Reñé para dedicarle un tierno mensaje en sus redes sociales, dejando en claro que su relación sigue viento en popa.

A través de su cuenta de Instagram, Micheille Soifer compartió unas palabras llenas de cariño para Gleysom Reñé, quien está celebrando un año más de vida.

"¡Hoy es un día hermoso porque naciste tú! Me encantaría decirte tantas cosas, pero que lo nuestro se quede nuestro. Feliz cumpleaños @gley_cdlh ... no entenderían, una y mil veces" , escribió la popular 'Michi'.

Pero eso no fue todo. También publicó un video donde se ve a Gleysom con el celular en la mano, en una videollamada con su familia en Cuba. Lo que más llamó la atención de los seguidores fue que Micheille lo llamó "amor" frente a todos los asistentes, demostrando el gran cariño que siente por él.

Sin embargo, la cantante también ha tenido que lidiar con críticas sobre su relación. En una entrevista con "Amor y Fuego", Micheille fue directa al responder los comentarios sobre los rumores de que su pareja es "mantenido".

"Yo no necesito que nadie me pague nada, ni me resuelva nada", afirmó con firmeza, dejando claro que su relación con Gleysom no tiene que ver con intereses materiales.