Diana Sánchez confiesa por qué no soportaba a Micheille Soifer: "No somos amigas, para nada"

La exparticipante de "Combate", Diana Sánchez, sorprendió al revelar detalles inéditos sobre su tensa relación con Micheille Soifer. En una reciente entrevista con Christopher Gianotti para su podcast "Preguntas que arden", la bailarina aseguró que su enemistad con la cantante no fue un show televisivo, sino un conflicto real que trascendió las cámaras.

Diana Sánchez recuerda fuerte pleito con Micheille Soifer

En una reciente entrevista con Christopher Gianotti, Diana Sánchez fue clara al responder si con el tiempo había logrado una amistad con Micheille Soifer en su tiempo en "Combate".

"No somos amigas, para nada. Yo elijo a mis amistades y son bien poquitas. Tengo muchos amigos del programa, pero yo me entiendo bien con algunas personas y... con otras no", afirmó sin rodeos.

La exchica reality dejó en claro que su mala relación con Micheille se debió a su actitud desafiante y conflictiva.

"Yo me peleaba con ella porque era bien pesada y chinchosa en todo sentido. Era faltosa, malcriada y grosera. Un día me intentó patear en la cara", contó, sorprendiendo a más de uno con su confesión.

En un inicio, Diana creyó que el intento de agresión había sido parte del show, pero después se dio cuenta de que fue intencional.

"Yo pensé que era casualidad, que era parte de la tele. Pero no, ella me dijo: 'Yo sí te quise patear'. Ahí me di cuenta de que sí me odiaba, que me tenía cólera", recordó.

Diana explicó que su enemistad con Soifer no solo fue por el incidente, sino porque tenían personalidades completamente diferentes.

"Nosotras tenemos personalidades fuertes, pero éramos antagónicas en la forma de ser. Para mí, ella era muy superficial, que sus rulos y sus pestañas; mientras que yo era un pastrulo. Éramos opuestas, pero ella fue grosera conmigo. Yo era flaquita y chiquita, pero tampoco me dejaba, así sean hombres o mujeres", comentó.

Diana cree que Micheille ha cambiado

A pesar de todo lo que vivieron, Diana reconoció que Soifer ha madurado con el tiempo y ha dejado atrás esas actitudes.

"Luego pasó el tiempo y obviamente me he dado cuenta que ha madurado, ha cambiado, que se ha dado cuenta de que esa personalidad no la ha llevado a nada", mencionó. Sin embargo, dejó en claro que, aunque ya no guarda rencor, tampoco quiere una amistad con ella.

Diana Sánchez se hizo conocida en "Combate" y "Esto es Guerra", donde destacó por su carácter fuerte y su talento en las competencias. También participó en "El Gran Chef Famosos", mostrando su lado más divertido.

Hoy, su vida ha dado un giro, y aunque ya no está en la televisión como antes, no duda en hablar con sinceridad sobre su pasado en los realities y los conflictos que marcaron su carrera.