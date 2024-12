Diana Sánchez reveló que tuvo amorío con chico reality de Combate: "A los dos días me engañó"

Diana Sánchez se ha convertido en una artista muy querida del medio, que inició su carrera artística participando en el programa Combate y luego, en Esto es Guerra. Durante una entrevista, contó que había salido con uno de sus compañeros que terminó rápidamente con una infidelidad.

En una entrevista para el Diario El Trome, Diana Sánchez contó que cuando formó parte del programa reality Combate, tuvo un corto amorío con uno de sus compañeros. La popular exchica reality salió Nico Ustavdich, quién fue campeón de natación y estuvo en Esto es Guerra como en Combate, en el 2013.

"Me gustó alguien del reality, salí con él una semana, a los dos días me engañó, ya listo, se acabó el romance...(¿Quién era, Arce? Nico Ustavdich, guapo, alto, le decían 'el caballo'. Me invita a salir, vamos salimos, voy un ratito acá, regreso y estaba chapando con otra. Para qué me invitas. Quedamos como amigos, salimos como enamorados, regresamos como amigos. Así que ahí ahí terminó mi experiencia", contó.