¡Molesta! Pamela López habría tenido una fuerte discusión con Christian Cueva en público

El futbolista Christian Cueva y Pamela López han estado en dimes y diretes desde que se separaron hace varios meses. Ahora cada uno ha hecho sus vidas personales, pero en último fin de semana la influencer habría tenido una acalorada discusión con el padre de sus hijos.

Hoy en el programa de 'Amor y Fuego' se revelaron unas imágenes de Pamela López cuando asistió el último domingo 15 de diciembre a un campeonato de uno de sus hijos en Surquillo. Como lo compartió en sus redes sociales, la influencer estuvo subiendo fotos de su pequeño jugando, pero durante este evento deportivo hubo una fuerte discusión por medio de una llamada que captaron los reporteros.

"Entonces, ¿De qué manera te hablo? Porque la vez pasada te hablé (...) a mí tampoco me sorprende que te olvides de las cosas (...) ¿Cómo? El problema es que me están cobrando, dos, el problema es que tú debes una nana", se escucha decir a la influencer, que estaría hablando con el futbolista.

"Porque a las preguntas tú contestaste lo mismo ¿Dónde crees qué? No, no, no, informar. No me interesa, entonces, quieres qué... ¿Qué crees? ¿Qué es la primera comunión? Por eso te digo ¿Quién crees que lo deja aquí? ¿Quién viene a ver el juego de tu hijo para apoyarlo en su competencia? ¿Tú? La última vez que hablé contigo ¿Qué te dije?", añadió.