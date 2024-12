¡Lo defiende! Madre de Renato Rossini Jr. se pronuncia tras eliminación de su hijo de 'Gran Hermano'

Renato Rossini Jr., el primer peruano en participar en 'Gran Hermano Argentina', enfrentó un momento complicado en el reality. Tras su eliminación, su madre ha salido en su defensa tras las intensas críticas que ha recibido por su desempeño.

El modelo y influencer, hijo del reconocido actor Renato Rossini, ha sido objeto de comentarios negativos tanto de sus compañeros como del público. En un inicio, las encuestas lo posicionan como el principal candidato a ser eliminado este domingo 15 de diciembre, lo que ha llevado a su madre a expresar su apoyo incondicional en redes sociales. Conoce más detalles aquí.

A pesar de su participación, el rendimiento Renato Rossini Jr. en el reality ha dejado insatisfechos a numerosos seguidores. Varios de sus compañeros han expresado críticas sobre su comportamiento, mientras que en plataformas digitales se ha manifestado una creciente preocupación por su escasa capacidad estratégica y su falta de carisma, elementos considerados esenciales para sobresalir en la competencia.

Un episodio reciente lo puso aún más en la mira cuando hizo comentarios hacia Santiago del Moro, un participante con celiaquía, acerca de las porciones de comida.

Las percepciones acerca de Renato Rossini Jr. han sido mayormente negativas. Diversas encuestas realizadas en redes sociales y sitios especializados lo posicionaban como el principal candidato a ser eliminado del reality show.

En las plataformas de 'Gran Hermano Argentina', donde los televidentes pueden expresar su opinión, una considerable cantidad de usuarios lo identifica como el participante menos popular, lo que aparentemente determinó su salida este domingo.

En medio de las severas críticas que ha enfrentado, Renato ha hallado un apoyo incondicional en su madre. A través de sus plataformas digitales, ella publicó una conmovedora fotografía junto a su hijo, acompañada de un mensaje contundente que llamó la atención de los usuarios.

"What doesn't kill you makes you stronger" (Lo que no te mata te hace más fuerte)", se lee en el post. Esta frase, que resuena como un apoyo incondicional, busca levantarle el ánimo y recordarle que las adversidades pueden fortalecerlo