Magaly minimiza las declaraciones de Jessica Newton sobre su enemistad: "En febrero atiendo chismes"

Magaly Medina se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Islandia junto a su esposo, Alfredo Zambrano. Sin embargo, hizo una pausa para responder directamente a las recientes declaraciones de Jessica Newton respecto a la enemistad que mantienen desde hace varios años.

La conductora de Magaly TV, La Firme fue contactada por un conocido diario local para consultarle sobre las declaraciones de Newton, quien afirmó que el fin de su amistad se debía a una tercera persona: Luciana Olivares.

Magaly evitó la pregunta de forma elegante, deseando feliz Año Nuevo al reportero que la contactó, e indicó que no entrará en discusiones públicas con figuras de farándula hasta febrero, cuando regrese a conducir su programa en ATV.

Por otro lado, "la Urraca" también descartó la posibilidad de entablar una demanda contra Rodrigo González, aduciendo que le tiene cariño por la amistad que alguna vez tuvieron.

Jessica Newton decidió hablar sobre el verdadero motivo detrás de su distanciamiento con Magaly Medina, aclarando las especulaciones sobre su ruptura amistosa. En una reciente entrevista para el programa "Vida y Milagros" con Milagros Leiva, Newton explicó de manera clara y honesta lo que realmente ocurrió entre ambas.

Contrario a lo que muchos pensaban, Jessica Newton aseguró que no fue una "pelea" como se había rumoreado.

"Honestamente, no fue una pelea, la gente sigue pensando eso, pero no fue pelea" , afirmó Newton, desmintiendo los rumores de un enfrentamiento público.

Según la empresaria, el distanciamiento se debió a una conversación mal gestionada sobre una tercera persona.

"Yo le dije que no quería tener cerca a Luciana Olivares, y ella fue y le comentó a Luciana lo que había dicho. (¿Y por que no la querías tener cerca) Porque no me parece una persona que guarde los respetos que deba guardar (¿Y en dónde la tenías que tener cerca?) Que cuando hacía una reunión, Magaly en su casa".