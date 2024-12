Lisandra Lizama habla sobre su experiencia en OnlyFans: "Me dio mucha plata y enseñanzas"

Lisandra Lizama, la conocida cantante y actriz cubana, ha sido un tema de conversación en las redes sociales últimamente. La artista, que llegó a Perú hace dos años y medio, habló sobre su paso por la plataforma OnlyFans y las razones por las que decidió alejarse de ella, dejando sorprendidos a muchos de sus seguidores.

En una entrevista reciente, Lisandra Lizama fue clara al explicar que su tiempo en OnlyFans le dejó muchas lecciones importantes.

A pesar de que aún recibe solicitudes de sus fans pidiendo que regrese a la plataforma, la cubana aseguró que esa fase de su vida ya había terminado.

En cuanto a su vida amorosa, Lisandra ha sido discreta. Si bien no quiso confirmar ni desmentir si está soltera o en una relación, dejó claro que para ella el amor no tiene edad.

"Intento mantener esos temas en privado", reveló al ser consultada si está soltera o enamorada. Y luego añadió: "A los 24 años me casé con un señor de 58, el amor no tiene edad... cuando me gusta alguien no tengo restricción de edad, ya me he ido a los dos extremos", señaló, demostrando que no se limita a las convenciones sociales cuando se trata de su felicidad.