Gabriela Herrera disfruta de su soltería tras su ruptura con César BK: "El tiempo dirá si podemos ser amigos"

Gabriela Herrera está soltera y tranquila tras su ruptura con el cantante César BK. La bailarina y cantante ha hablado abiertamente sobre cómo vivió su relación con el artista, y aunque no guarda rencores, no ve una amistad inmediata con su expareja.

Gabriela Herrera sobre César BK

Gabriela Herrera, la famosa bailarina y cantante, está disfrutando de su soltería después de su relación con el cantante César BK. Aunque su romance fue muy comentado en los medios, Gabriela asegura que no guarda rencores, pero tampoco sabe si podrán ser amigos en el futuro. En una reciente entrevista, compartió detalles de su proceso tras la ruptura.

Gabriela reveló que no ha tenido contacto con su ex después de la separación. De hecho, contó que cuando se han cruzado en algunos eventos, no se han saludado.

"Con él han sido cinco meses bonitos y el tiempo dirá si podemos ser amigos", expresó la bailarina. A pesar de todo, dejó claro que no está resentida ni dolida por lo sucedido. "Hubo cosas que sucedieron y creo que en la entrevista con Magaly Medina no supo manejarse, hay que tener agallas para sentarse ahí, yo estaba relajada porque no iba a chancar a nadie", agregó.

Reflexiones sobre la ruptura. Gabriela también compartió sus pensamientos sobre la relación con César BK, afirmando que para ella fue un proceso de aprendizaje.

"Este 2024 que se acaba me ha enseñado a no ser tan confiada. Lo tomo como un año de aprendizaje, pues no lo puedo repetir el próximo", dijo Gabriela para Trome, reconociendo que las experiencias vividas le dejaron lecciones importantes.

¿Amistad con César BK? A pesar de la ruptura, Gabriela Herrera expresó que siempre le desea lo mejor a su ex.

"Mi última relación con César ya está superada. Siempre le voy a desear que le vaya espectacular, es muy talentoso y le irá superbién en cada cosa que haga", comentó.

Sin embargo, cuando se le preguntó si quedaba una amistad, Gabriela fue clara al decir que el tiempo verá si pueden ser amigos. Aunque no guarda rencores, no está segura de que una amistad sea posible tras lo sucedido.

¿Reaparecieron pretendientes?

Después de anunciar su soltería en redes sociales, Gabriela fue bombardeada con mensajes de hombres invitándola a salir.

"Cuando puse el comunicado en mis redes sociales anunciando que estaba soltera, creo que no pasaron ni dos segundos y recibí muchos mensajes invitándome a cenar, a salir, revivieron muchos muertos, ja, ja", contó con humor. A pesar de la atención recibida, la bailarina aclaró que no tiene prisa por comenzar una nueva relación.

Tomando su tiempo para sanar. La cantante aseguró que está disfrutando de su soltería y que se tomará el tiempo necesario para sanar y enfocarse en ella misma.

"Quiero recuperarme para empezar a salir con alguien, voy a darme un tiempo. Creo que cada persona es diferente y voy con calma", expresó. Para ella, no es una prioridad tener pareja en este momento, ya que prefiere seguir con su vida sin apresurarse.

Gabriela Herrera está tranquila después de su ruptura con César BK. Aunque no sabe si podrán ser amigos, no guarda rencores y le desea lo mejor a su ex. En este momento, la bailarina se enfoca en su bienestar y no tiene prisa por encontrar pareja, disfrutando de su soltería a su propio ritmo.