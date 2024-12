¡En su mejor momento! Luana Barrón no descarta participar en el Miss Perú tras ser elegida la chica del año

Luana Barron se ha consolidado como la creadora de contenido más demandada en Perú. Su apretada agenda la lleva a visitar hasta tres países en una sola semana, lo que refleja su inquebrantable dedicación. En una reciente entrevista, la influencer compartió detalles sobre su próximo debut en el cine y no descartó la posibilidad de participar en el certamen de Miss Perú.

Mientras los estilistas ajustan su look, la influencer aprovecha cada instante: publica en Instagram, edita un video y graba una publicidad simultáneamente. "Soy una máquina para crear contenido", expresa con una sonrisa que refleja su confianza. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La influencer Luana Barrón se introdujo en el mundo digital hace varios años, en un contexto donde figuras como Natalia Merino y Mafer Neyra ya se habían consolidado como referentes en el ámbito de los influencers peruanos. A pesar de ser más joven que estas creadoras de contenido, su carisma y dedicación la llevaron a destacar rápidamente, convirtiéndose en la influencer más solicitada del país.

El 2024 ha representado un periodo de desafíos y cambios significativos para Luana. Después de finalizar su relación con el creador colombiano Mario Ruiz, ha decidido abrazar su soltería con firmeza, enfocándose plenamente en su carrera profesional.

El próximo año, hará su debut en el cine con la película "No te mueras por mí", una producción peruana que aborda la problemática de la violencia contra la mujer. Este filme cuenta con un elenco destacado que incluye a Mónica Sánchez, Ximena Palomino, Adolfo Aguilar, Denisse Dibos y Juan Carlos Rey de Castro, entre otros.

Por si fuera poco, la influencer y joven modelo ha revelado su interés por los certámenes de belleza. En ese sentido, contó que participó desde muy joven en donde recibió múltiples reconocimientos. Por ello, no es una idea que haya descartado en la actualidad.

"Me encantaria representar al Peru a nivel internacional, pero siento que requiere una preparacion seria. Hasta ahora no lo he hecho porque he priorizado mi carrera en redes sociales, pero quien sabe, podria ser mas adelante. Hace años era un no rotundo, pero ahora no cierro esa puerta", sostuvo.