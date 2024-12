Janet Barboza se quiebra por salida de Brunella Horna de "América Hoy": "Me hiciste sentir joven de alma"

En la reciente emisión de "América Hoy", Janet Barboza se conmovió al enterarse de la emotiva decisión de Brunella Horna de dejar el programa para dedicar más tiempo a su hijo. La 'Rulitos', visiblemente afectada, expresó su profundo cariño y admiración por su compañera, este 27 de diciembre.

El programa "América Hoy" vivió un momento muy emotivo este 27 de diciembre, cuando Brunella Horna, una de sus conductoras más queridas, anunció su despedida del programa. La razón detrás de su salida fue su deseo de pasar más tiempo con su hijo, ya que, como ella misma confesó, muchas veces tuvo que dejarlo enfermo para cumplir con sus compromisos laborales.

En su despedida, Brunella compartió que se tomará todo el 2025 para estar con su bebé, un mensaje que conmovió a todos. Sin embargo, quien no pudo evitar emocionarse también fue Janet Barboza. La 'Rulitos', compañera de Brunella en "América Hoy", se mostró visiblemente afectada por la noticia y no dudó en dedicarle unas palabras de agradecimiento y cariño a la joven influencer.

Conmovida, Janet Barboza recordó los momentos vividos junto a Brunella, resaltando su juventud y valentía.

"Brunella, sabes lo mucho que te quiero y te admiro. Eres una mujer extraordinaria, y este tiempo me ha permitido conocerte más y aprender mucho de ti" , dijo Barboza, mientras no podía contener las lágrimas.

Para la conductora, trabajar al lado de Brunella fue una gran experiencia que le permitió sentirse joven de nuevo.

"Aunque eres mucho más joven que yo, eso no significa que no haya aprendido de ti. Tu tenacidad, tu valentía me han inspirado y me has ayudado a sentirme joven de alma y espíritu", agregó emocionada.