Aída Martínez sorprende al hablar sobre la infidelidad: "Si no te cumplí como mujer, te perdono"

Aída Martínez ha dado mucho de qué hablar después de su declaración sobre la infidelidad en las relaciones. En una reciente entrevista en el podcast Los Coneros, la modelo y deportista sorprendió a todos al revelar que, en ciertas circunstancias, estaría dispuesta a perdonar una infidelidad de su pareja. ¿La razón? Ella cree que en una relación ambos deben dar lo mejor de sí mismos.

Aída Martínez fue entrevistada en el podcast Los Coneros y dejó claro su enfoque sobre las relaciones amorosas. Según la modelo, es importante que ambas personas se esfuercen por mantener viva la pasión y el amor. En este sentido, Aída explicó que si ella no cumplió con lo que se espera de una pareja, como cuidar de sí misma y mantener la chispa, tendría que aceptar las consecuencias.

"Si yo no cumplí ciertos requisitos, si me descuidé, no me bañé o no hice cosas para atraer a mi pareja, obviamente me va a sacar la vuelta", confesó. Pero lo más impactante fue lo que dijo después: "Si yo no te cumplí como mujer, sí te perdono y cambio".