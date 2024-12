Pamela López emocionada por haber incursionado como actriz de videoclips: "Toca seguir adelante"

Este sábado 14 de diciembre de 2024 se estrenó el videoclip de la canción 'El Amor De Su Vida' de la Orquesta Candela, protagonizado por Pamela López, esposa del futbolista Christian Cueva. La trujillana mostró gran emoción por este debut y expresó su agradecimiento a través de sus redes sociales, destacando el profesionalismo del equipo y su alegría por el resultado final.

El videoclip, disponible en el canal de YouTube de la agrupación, narra la historia de una mujer que sufre la infidelidad de su gran amor, papel que Pamela interpretó con éxito, pese a no tener experiencia previa en actuación. La modelo confesó que nunca imaginó participar en un proyecto de este tipo, pero quedó satisfecha con su trabajo.

A través de un mensaje en redes, Pamela agradeció a la Orquesta Candela por confiar en ella y destacó la importancia de seguir adelante por sus hijos.

"Mil gracias a cada uno de los integrantes de la Orquesta Candela por la oportunidad que me dieron sin tener experiencia, pero muchas predisposiciones confiaron en mí. Todo el equipo fue extremadamente profesional y amable conmigo (...) sí seguro habrá personas que no les parece y me juzguen y critiquen pero bueno, solo decirles que yo jamás imaginé incursionar en este rubro y hoy toca seguir adelante por mí y mis hijos. Prometo seguir aprendiendo", escribió en Instagram,