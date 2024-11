Influencer revela que 'Edwin', dueño de reconocido grupo de cumbia, la enamoró: "Me prometió matrimonio"

La cumbia peruana ha avanzando con mucha fuerza en los últimos años en el país, donde muchas agrupaciones han crecido de manera nacional e internacional. Ahora, una nueva noticia se ha desatado en las redes sociales, donde una tiktoker ha informado que un tal 'Edwin' de un grupo de cumbia la estuvo enamorando.

A través de la página oficial de Chucho Valderrama en TikTok, compartieron un video donde revelaban una gran 'bomba' en la cumbia peruana. En el video publicado se podía ver a una joven mostrando chats, yapes y más pruebas de la relación que habría tenido con el 'Señor Edwin'. La misma joven afirma que sería el dueño de una reconocida agrupación de cumbia.

En el video, se puede apreciar las picantes conversaciones que habrían tenido ambos desde hace meses. Incluso, mostraron como habría estado recibiendo yapes del parte del dueño de la agrupación de cumbia.

"Sigo pensando que no es el verdadero Edwin. Aquí mientras me coqueo, me digo a mí misma, ese señor que va hablar con una mortal como yo", escribe la señorita por Whatsapp y recibe respuesta: "Pero si yo soy normal jejeje que quieres que haga para que confirmes que soy yo"