¡Lanzamiento oficial! Yarita Lizeth y Antología se unen para estrenar "Veneno de Amor"

La joven artista Yarita Lizeth junto a la agrupación de Antología, anunciaron que han preparado una colaboración juntos. Por medio de sus redes sociales, comunicaron la fecha de estreno del tema "Veneno de Amor".

Yarita Lizeth y Antología juntos

Antología es un grupo de música andina contemporánea del Perú fundado por Dilio Galindo Moreno y José Meza Muñoz. Cuentan con grandes éxitos musicales que hacen gozar a todo el país como "Falso amor", "Hoy me iré", "Vida ya no es vida", "Mentiras", "Te extraño tanto", entre otros más. Además, ha colaborado con grandes artistas como Milena Wharton, Agua Marina, Corazón Serrano y Mauricio Mesones.

Ahora, la agrupación va estrenar un tema al lado de la querida artista Yarita Lizeth. Esta producción musical se llama "Veneno de Amor" y compartieron en sus redes sociales, la feliz noticia. Por su parte, la cantante dedicó un bello mensaje de agradecimiento por esta colaboración.

"Espere con ansias que diera este momento, tuve la oportunidad de interpretarla junto al maestro de la música contemporánea Dilio Galindo por primera vez en un concierto sinfónico en la ciudad de Lima. ¡Qué afortunada soy!. Agradezco con todo mi corazón al grupo Antología por haberme dado esta oportunidad de poder interpretar "Veneno de amor " es todo un honor para mí ya que soy admiradora y seguidora de todas sus obras musicales", expresó.

¿Cuándo se estrenará 'Veneno de Amor'?

El videoclip de la canción "Veneno de Amor" se lanzará hoy martes 13 de agosto a las 6:00 p.m. en hora peruana en el canal de YouTube de Antología. El detrás de cámaras ya fue publicada en las redes sociales y al público le ha encantado esta colaboración junto a la artista Yarita Lizeth.

"Que sigan los éxitos, te lo mereces", "Será todo un éxito Yarita con Antología", "Será un bom folclórico el tema, llega directo al sentimiento", "Muchas felicidades, Yarita Lizeth Yanarico Quispe que sean los éxitos eres lo mejor chinita del amo", "Chinita ya era hora que saques ese tema, me encanta 'Veneno de Amor'", "Aquí con ansias esperando el lanzamiento", comentaron algunos usuarios.

Más de Yarita Lizeth

La cantante Yarita Lizeth es oriunda de Juliaca, inició su carrera musical hace más de 12 años. Sus canciones se han convertido en un himno en estos últimos años como: "Corta Venas", "No Vas a Cambiar", "Mis Cuernos", "Solo Tú", "Amor No Correspondido"2, "Amigo", "Nunca me Dejes Cholito", entre otros más.

La 'Chinita del Amor' saltó a la fama en Bolivia y luego a países de Europa, realizando giras internacionales. Además, fue reconocida por Bolivia con el Galardón Destacados 2024. En 2022, Yarita Lizeth se consolidó como una de las cantantes del folclor más importantes del sur del país. Ahora, está por lanzar su nueva producción junto a Antología.