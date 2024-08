¡Siguen primeras en tendencia! Leslie Shaw y Marisol celebran el millón de vistas en "Hay Niveles"

La cantante Leslie Shaw es una reconocida artista de la música urbana que ha cautivado al público con su talento. Entre sus últimos lanzamientos, está el videoclip de "Hay Niveles" con Marisol y que se ha convertido en todo un éxito superando su primer millón de reproducciones.

Leslie Shaw ha venido cautivando al público peruano con sus últimas canciones con fusión cumbia. Uno de sus primeros temas fue "Fin de semana" con los Hermanos Yaipén, luego llegó "Pendejerete" junto a Armonía 10 y hace poco, estrenó "Hay Niveles" con la gran Marisol.

Las canciones se vienen convirtiéndose en todo un éxito, siendo apodada como la 'Barbie o la Gringa de la Cumbia'. Todas las últimas producciones fueron dirigidas por la misma cantante Shaw y sin duda, al público le ha encantado verla en este género musical.

Por medio de sus redes sociales, Leslie Shaw expresó sentirse muy emocionada y agradecida con sus seguidores porque su tema "Hay Niveles" ya superó el millón de vistas en menos de una semana de su lanzamiento. La joven expresó sentirse feliz por este éxito que sigue avanzando, ya que aún se mantienen en primer lugar en tendencias en YouTube.

Esta producción fue muy esperada por sus seguidores en redes sociales, ya que se estrenó al pasar los 4 millones de vistas en "Pendejerete". Desde el estreno de "Hay niveles" muchos fans y usuarios han compartido la canción realizando el trend.

"Nunca me espere este dúo, Increíble. Música original del Perú", "Todo lo que compone Carlos Rincón son éxitos", "Muy buena dupla, me encantó", "Excelente producción, me encantan las dos", "Me encanta mucha esta canción una es muy pegajosa y su voz de Lesly es hermosa", "Marisol con ese registro de voz marca la diferencia y Leslie es otro nivel", "La potencia de voz, presencia y caracter de Marisol y la versatilidad, carisma y belleza de Leslie", comentaron algunos usuarios.