Deyvis Orosco reafirma que Grupo Néctar solo hay uno: "Si no estoy, no es Néctar"

El cantante Deyvis Orosco es un reconocido artista de la cumbia peruana que continúa con el legado de su padre Johnny Orosco. Ante ello, el intérprete afirmó que él lidera el único Grupo Néctar y aconsejó que no se dejen engañar por otros que quieren surgir.

Deyvis Orosco es un cantante de cumbia que tuvo que continuar el legado de su padre y del Grupo Néctar cuando tenía 20 años. Ahora, ha hecho que la música de su papá Johnny Orosco siga viva, además de que él también cuenta con más producciones manteniendo la esencia de la agrupación.

En una entrevista en el programa de La Chola Chabuca, expresó que ha tenido que luchar con grupo que quisieron ingresar al mercado de la música utilizando la agrupación que fundó su papá. A pesar que quisieron hacerse pasar por ello, siempre contó con el apoyo del público porque saben que él dirige Grupo Néctar y si no esta el 'Bomboncito de la Cumbia', es un engaño.

"Néctar hay uno, si no está Deyvis Orosco, no es Néctar, no se dejen sorprender. A lo largo de los años me ha tocado enfrentarme con gente que ha querido armar un Néctar en Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina. Un beso enorme a mi gente de Ecuador, a mi gente de Bolivia, Colombia y Argentina que saben. El año pasado que yo había parado, había algunos grupos que habrían intentado ingresar al mercado, pero decía 'No está Deyvis' y eso creo que es un trabajo de muchos años", expresó Deyvis Orosco.