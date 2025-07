Melissa Klug sorprende al llenar de elogios a Darinka Ramírez: "Me cayó súper bien"

El espectáculo nacional se sorprendió cuando Melissa Klug y Darinka Ramírez, exparejas del futbolista Jefferson Farfán, protagonizaron una campaña juntas que se viralizó en redes sociales. Ahora, Melissa, se volvió a referir sobre la madre de la última hija del exfutbolista y no dudó en llenarla de elogios.

Melissa Klug elogia a Darinka Ramírez y defiende campaña en conjunto

Durante una reciente entrevista en el programa 'Ponte en la cola', Melissa habló abiertamente sobre cómo se dio esta colaboración. Según explicó, fue la empresa organizadora la que propuso reunirlas, y ella no tuvo inconveniente en aceptar.

"La empresa lo solicitó y yo no tengo ningún problema con ella. El día que la conocí me cayó súper bien, entonces si nos llaman a trabajar y hay que trabajar, vamos a hacerlo", expresó, dejando claro que mantiene una relación cordial con Darinka, madre de la última hija de Farfán.

La sorpresiva colaboración entre ambas mujeres generó especulaciones sobre una posible molestia por parte de Jefferson Farfán. Sin embargo, Melissa descartó que eso haya ocurrido.

"No creo, porque él también ya sabe facturar, ya está en este mundo. Creo que cada uno sabe cómo marquetearse, cómo trabajar, y todos lo hacen bien", declaró con seguridad, dejando claro que no existe conflicto alguno y que la vida profesional debe seguir su curso sin prejuicios.

Melissa Klug es sorprendida pidiendo pastilla por fuertes náuseas

Melissa Klug vivió un momento incómodo durante una entrevista en el programa 'Ponte en la cola', cuando el conductor Ricardo Rondón dejó entrever que podría estar embarazada por séptima vez. La popular 'Blanca de Chucuito' fue vista pidiendo una pastilla para las náuseas, lo que generó especulaciones inmediatas.

"¿Te sientes bien ahorita? ¿No quieres otra pastilla? Pidió un Gravol antes de la entrevista, estaba con náuseas. Nos pidió la pastilla. Le dio mareos, le dio náuseas. ¿Es verdad que pediste una pastilla no? Vamos por el séptimo", comentó el conductor de inmediato, mientras Melissa Klug intentaba contener la risa sin responder.

Ante el silencio, la empresaria respondió con una sonrisa: "Estoy bien. Sí, pedí la pastilla, es que me cayó mal el desayuno. Es que estoy embarazada", provocando sorpresa en el panel. Acto seguido, decidió desmentir la versión: "No mentira, me sentía mal de verdad", aclaró con firmeza.

Melissa explicó que aunque la vida puede traer sorpresas, ya no tiene planes de agrandar la familia. "Con Cayetana estamos bien. Es una decisión, yo ya tengo seis hijos. Nunca se dice nunca, pero por ahora no, no deseo", afirmó con seguridad.

Melissa Klug dejó en evidencia que hoy se encuentra en una etapa de madurez, donde prioriza el bienestar de su familia y su estabilidad laboral. La empresaria no solo dejó elogios a Darinka Ramírez, sino que demostró que las relaciones del pasado no interfieren con su presente y disipó cualquier rumor sobre una nueva maternidad.