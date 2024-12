Luciana Fuster revela por qué se alejó de las redes tras polémica de su marca de ropa: "Nunca he parado"

Luciana Fuster, la famosa modelo y ex chica reality, ha decidido romper el silencio y aclarar por qué estuvo ausente de sus redes sociales. Esto genera interés, pues no se pronunció durante la polémica que rodeó a su marca de ropa. Aunque muchos creyeron que su desaparición digital tenía que ver con los escándalos, la modelo sorprendió a sus seguidores con una sincera explicación.

Desde que Luciana Fuster estuvo en el centro de la polémica por la venta de ropa china que ella había promocionado como peruana, muchos se preguntaron por qué no respondía a las críticas. La Miss Grand International 2023, quien nunca ha ocultado su vida en redes sociales, decidió dar la cara.

En una de sus publicaciones más recientes, Luciana respondió a sus seguidores a través de una caja de preguntas en Instagram.

Uno de sus seguidores le preguntó: "Lucianita, ¿por qué ya no subes muchas historias tuyas?", y ella no dudó en responder: "Como les dije hace unas semanas, este año fue el más movido que me tocó con tanto trabajo y viajes. Y quería tomarme tranqui al menos hasta fin de año".