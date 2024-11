Daniela Darcourt minimiza a los Premios Heat tras pelea con Master Chris: "No quieren contar conmigo"

Daniela Darcourt se encuentra en medio de una batalla mediática por los derechos de su canción Señor Mentiras, ya que hace poco denunció que el productor Máster Chris intentó borrar su video de YouTube. En medio de ello, la cantante también minimizó el hecho de que ya no la inviten a los premios Heat.

Recordemos que la premiación Heat Latin Music Awards es organizada por la esposa de Máster Chris, Diana Montes, quien también ha arremetido contra la cantante peruana a través de redes sociales, acusándola de no superar el éxito que tuvo al inicio de su carrera.

A través de una llamada con América Hoy, Daniela confesó que casi no tiene amigos en el ambiente artístico y que solo se apoya en su novio, su familia y su equipo de trabajo. Esta declaración vino después de que varios artistas expresaran su apoyo público a Máster Chris.

En otro momento, Janet Barboza le preguntó directamente a Daniela sobre cuál cree que sea el motivo por el que dejaron de invitarla a los premios Heat desde hace varios años, teniendo en cuenta que este 2024 asistieron figuras como Yahaira Plasencia y Son Tentación.

La salsera aseguró que no tiene ninguna riña personal con la esposa de Máster Chris, quien organiza dicha premiación, y que le basta con tener un público fiel que la sigue, ya que no está interesada en ganar muchos premios.