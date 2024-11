Daniela Darcourt sobre el apoyo que salseras le han brindado a Master Chris: "No me junto con nadie"

La salsera Daniela Darcourt expresó hace unos días en sus redes sociales, que ha estado en problemas con derechos de autor con su videoclip "Señor Mentira", donde Master Chris habría hecho este reclamo. Muchas artistas expresaron su apoyo al productor internacional y no públicamente a la salsera. Ante ello, la cantante se comunicó en un programa de televisión.

Daniela Darcourt afirma que no se junta con nadie

A través de las redes sociales, Master Chris publicó un video explicando que él ayudó a recuperar el video de Daniela Darcourt hace unos días. Salseras como Cielo Torres, Amy Gutiérrez, Yahaira Plasencia y Paula Arias, comentaron en su video expresando que es un gran profesional y un caballero.

Hoy en el programa de América Hoy, la artista llamó en vivo para responder acerca de los cuestionamientos. Además, afirmó que no tendría ningún problema que ellas respalden al productor, pero que tampoco se junta con ellas.

"Yo no tengo ningún problema con absolutamente nadie, yo no me junto con nadie, salgo de mi casa a trabajar, de mi trabajo me regreso a mi casa, atiendo a mi mamá, a mis pocos amigos, llevo mi vida tranquila con mi novio encerrada en mis cuatro paredes haciendo lo que tengo que hacer", expresó.

Paula Arias fue la única salsera que le escribió directamente a su teléfono después de su primer video, donde informaba de la pérdida temporal del videoclip "Señor Mentira". Aunque, la salsera afirma que no le respondió a la líder de Son Tentación.

"Yo no le he contestado porque prefiero no responder a nadie, lo que menos quiero es problemas. Yo vivo tranquila en mi casa y la verdad no tengo por qué responder el teléfono a nadie que no necesite en ese momento", añadió.

Apoyo de Amy, Cielo Torres, Yahaira y Paula Arias a Master Chris

No juzga a las salseras que apoyan a Master Chris

Luego, Daniela Darcourt afirmó que no juzga que las cantantes de salsa como Amy Gutiérrez, Cielo Torres, Yahaira Plasencia y Paula Arias apoyen a Master Chris. Ya que ellas, estarían hablando bajo su perspectiva y experiencias con el productor internacional.

"Ellas hablan bajo sus experiencias con ellos, yo no soy quién para juzgar y tampoco para decir 'Oye apóyame a mí' porque no necesito que nadie meta las manos al fuego por mí, yo sé defenderme sola. Si ellas tienen una excelente relación con Master y Diana, me parece increíble. Ahorita mis únicos amigos son mi novio, mi familia, mi equipo de trabajo, mis músicos", expresó.

Finalmente, la cantante Daniela Darcourt afirma que seguirá avanzando en su carrera musical como siempre lo ha hecho sin el respaldo de nadie con su equipo de trabajo. Afirma que no tiene ningún problema con sus colegas de la salsa, pero que no son sus amigos más cercanos o comparte con ellas siempre.