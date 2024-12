Jaime Bayly comparte entre lágrimas el fallecimiento de su mascota: "Lloré lo que no lloré cuando murió mi padre"

Jaime Bayly, el conocido periodista y escritor peruano, está pasando por un momento de gran dolor tras el fallecimiento de su querida gatita, quien fue su fiel compañera por años. En un emotivo video que compartió en sus redes sociales, Bayly mostró su tristeza y recordó lo importante que fue su mascota para él.

"Fue un momento muy tremendo para mí, muy doloroso, muy conmovedor, no me imaginé que me iba a doler tanto. He llorado por ella lo que no lloré cuando, por ejemplo, se murió mi padre", confesó Bayly, dejando ver lo profundamente afectado que está.