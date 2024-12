¿Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán retomarán su relación en el 2025? Esto reveló el vidente

La cantante Yahaira Plasencia y el futbolista Jefferson Farfán se convirtieron en una de las parejas más sonadas a nivel nacional y años después de su rompimiento, aún esperan que retomen su relación. Ante ello, un vidente reveló si esto finalmente pasará para el 2025 o no.

En el programa de América Espectáculos, el astrólogo y vidente Jhan Sandoval estuvo leyendo las cartas para el futuro de varios artistas para el próximo año. Es así como la reportera preguntó por la posibilidad de que el futbolista Jefferson Farfán y la cantante Yahaira Plasencia retomen su relación para el 2025.

Ante ello, se recordó que ambos iniciaron su podcast este año y se habló de la posibilidad de tal vez juntarse para ganar más vistas entre ellos. Además, de que posiblemente se habrían comunicado, pero el vidente descartó que vaya a suceder algo porque según sus cartas, todos sus sentimientos mutuos 'murieron'.

"Acá lo veo él retirándose completamente de la relación, habiéndose alejado. Ella me sale como una reina de espadas, fría ante la situación. Me sale el caballero de oro porque de otra forma están calculando un poco los intereses si se vuelven acercar, podría haber algo que se digan o hablen de ellos, pero me parece mucho más marketing", expresó