Ivana Yturbe explica por qué se distanció de Pamela López y Christian Cueva: ¿Cómo influyó su esposo?

Ivana Yturbe, conocida figura del espectáculo, ha decidido tomar distancia de Pamela López y Christian Cueva. En una sincera entrevista con Magaly Medina, Ivana compartió los motivos detrás de su alejamiento, y qué tuvo que ver su relación con el futbolista Beto da Silva en ello.

En el podcast de Magaly, Ivana Yturbe relató cómo los problemas comenzaron debido a su postura frente a la separación de Christian Cueva y Pamela López. Según Ivana, ella y su pareja, Beto da Silva, no estaban de acuerdo en cómo manejar la situación. Este desacuerdo, sumado a algunas discusiones, hizo que Ivana decidiera ponerle fin a la relación con los aún esposos, al menos por el momento.

Ivana aclaró que no frecuentan a la pareja como lo hacían antes. Pero también destacó que, a pesar de la distancia, la comunicación con los hijos de Christian y Pamela no se ha detenido.

El distanciamiento también tiene que ver con la necesidad de Ivana de mantener la paz dentro de su relación con Beto da Silva. Según dijo, no quería que los problemas externos afectaran su vida personal y su vínculo con su pareja.

Además de hablar sobre su relación con Christian y Pamela, Ivana fue clara sobre las nuevas parejas de ambos. Aunque ha tenido una relación cercana con ellos en el pasado, Ivana aseguró que no tiene interés en formar una amistad con Pamela Franco, la nueva pareja de Christian, ni con Luis Fernando Rodríguez, conocido como 'El Diablo', el nuevo compañero de Pamela López.

"Mira, yo no me meto más a fondo porque de hecho lo que les he tenido que decir a ambos, ya se los he dicho, crudo y frío, como yo soy... A la pareja de esposos, yo no tengo nada qué hablar con terceros. Para empezar no los conozco y la verdad por respeto a los niños, no quisiera conocer a ninguna de las personas con la que ellos se encuentran frecuentando, saliendo", declaró.