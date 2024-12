¡Beto Da Silva furioso! Ivana Yturbe revela que futbolista de la selección argentina le escribió: "Es casado"

Durante una reciente entrevista con Magaly Medina, Ivana Yturbe compartió detalles sorprendentes sobre su vida personal, incluyendo la recepción de mensajes inapropiados de un famoso jugador de la selección argentina. Esta revelación provocó la furia de su esposo, Beto Da Silva, quien no tomó a la ligera la situación.

La modelo y exchica reality habló abiertamente sobre cómo manejan las interacciones en redes sociales, enfatizando la confianza que existe entre ambos. A pesar de los mensajes incómodos que han recibido, Ivana y Beto han encontrado la manera de mantener una relación sólida y transparente. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En la conversación, Ivana Yturbe reveló un aspecto inesperado sobre su relación con Beto Da Silva, al hablar de los mensajes que ambos reciben en sus redes sociales. La modelo afirmó que tiene acceso a las cuentas de su esposo, destacando la transparencia con la que manejan estas interacciones en línea. Esta declaración pone de relieve la confianza que existe entre la pareja en el ámbito digital.

Ivana reveló que ha recibido mensajes inapropiados de futbolistas extranjeros, entre ellos uno de un integrante de la selección argentina. Esta situación generó un notable malestar en Beto, quien se sintió incómodo ante la situación.

" Hubo uno que sí lo molestó mucho, no dire su nombre porque está casado, pero es de la selección argentina. Yo estaba empezando la relación con Beto y Beto se enteró y le dijo: 'Oye, por si acaso ella está saliendo conmigo y tú estás casado, así que no le vuelvas a escribir'"

Ivana compartió detalles sobre su boda civil, la cual se llevó a cabo de manera sencilla como resultado de las restricciones impuestas por la pandemia. A pesar de los incidentes que han surgido en redes sociales, la celebración se centró en la intimidad y la simplicidad, reflejando las circunstancias actuales.

"El civil fue algo chiquitito (...) algo que no me iba a perdonar es que mi abuela no esté, todo se aceleró", comentó la modelo durante la entrevista con Magaly Medina.