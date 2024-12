Ivana Yturbe no perdonaría una infidelidad de Beto Da Silva: "No solo me traicionó, sino a la familia"

La modelo Ivana Yturbe se ha convertido en una querida figura de la televisión y en las redes sociales. Actualmente, se encuentra viviendo una bella etapa junto a su esposo Beto Da Silva y su hija. Durante un podcast, la joven expresó que jamás perdonaría una infidelidad.

En una entrevista con Magaly Medina, la modelo Ivana Yturbe contó muchos detalles de su vida personal y de su familia. Durante la conversación, se habló sobre la infidelidad y la popular 'urraca' preguntó a la joven madre si sería capaz de perdonarlo si le pusieran los cachos por culpa del alcohol.

"Que pena, me daría mucha pena porque pobre ¿no? malogró una familia y no solo me traicionó a mí, sino a su familia por estar ebrio, por no saber 'estoy ebrio, sabes que no me voy a comportar, me voy'. Claro todos lo usan como excusa 'hay no amor sorry estaba ebrio', imagínate, no es una excusa", reveló la modelo.