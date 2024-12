Luis Fernando envió carta notarial a Magaly por llamarlo 'El Diablo': ¿Cómo respondió la conductora?

Magaly Medina ha recibido una carta notarial del amigo de Pamela López, Luis Fernando Rodríguez, en la que lo acusa de llamarlo "el diablo" de forma despectiva, además de indicar que su programa difundió información falsa sobre una presunta detención en su contra hace unos días.

Ante ello, la conductora de Magaly TV La Firme no se quedó callada y respondió fuerte y claro a la carta notarial que le envió Luis Fernando. En una nota periodística elaborada por sus reporteros, hizo varias aclaraciones para defenderse.

El reportaje que emitió Magaly indica que su programa no fue el primero en publicar la foto de la presunta detención de Luis Fernando, ya que el primer medio en el que se mostró la imagen fue el portal de noticias Instarándula.

Además, revelaron que la información de la supuesta detención de Rodríguez llegó de parte de una persona allegada a Nardha Velarde, exesposa y madre de la hija del empresario. La mujer en cuestión responde al nombre de Del Rocío Angélica García Flores de Angulo.

Por otro lado, también acusaron al programa de Magaly de llamar "el diablo" de forma despectiva a Luis Fernando. En este punto, el reportaje indica que otros programas como América Hoy y Amor y Fuego también lo llaman así; incluso mostraron portadas de noticieros web donde lo llaman con el mismo sobrenombre.

Magaly leyó la carta notarial en vivo y afirmó que una de las cosas que más le molestan es que la acusan de presuntamente haber mostrado la detención de Luis Fernando Rodríguez para crear una cortina de humo para distraer a la opinión pública, lo cual ella negó tajantemente.

"Me está acusando a mí de un complot de tipo político. Disculpen, pero para mí eso es gravísimo. Tengo una distancia de todo lo que es político (...) Qué no me acuse a mí este señor que ha venido a ser mediático por su aparición con una mujer tan mediática como es Pamela López", sentenció.