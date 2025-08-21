Maju Mantilla y Gustavo Salcedo habrían viajado hace un mes, según Instarándula: "Algo no cuadra"

La noche de ayer, Gustavo Salcedo anunció el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, dejando sorprendidos a todos sus seguidores. Sin embargo, se ha revelado que la pareja habría realizado un viaje romántico al norte del Perú hace aproximadamente un mes, a pesar de que en su comunicado de separación afirmaron que su proceso llevaba varios meses.

El viaje de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

El portal Instarándula informó sobre la separación de Gustavo y Maju, pero rápidamente sus seguidores se dieron cuenta de que un hospedaje en el norte del Perú compartió un video de la pareja hace unas horas. No obstante, fue necesario hacer un análisis más profundo para determinar de cuándo eran realmente las imágenes.

El periodista Samuel Suárez, administrador y dueño del portal de noticias de espectáculos, recibió el mensaje de una seguidora que indicó que la cuenta de Instagram del hotel publicó el primer video de Maju y Gustavo el pasado 17 de julio, por lo que se presume que habrían viajado en ese mes.

Ante ello, Samuel se mostró extrañado por las fechas del viaje romántico, indicando que el comunicado que hizo Gustavo dejaba claro que su separación venía desde hace meses, ya que incluso habían pasado por una conciliación. Por lo tanto, parecería haber inconsistencias en los tiempos.

"Sí, tengo claro que el video no fue grabado ayer, pero el anuncio del señor Salcedo habla de una separación con varios meses transcurridos, conciliación, etc... pero en julio estaban juntos. Algo no cuadra en su comunicado a la opinión pública", indicó.

Cabe resaltar que, hasta el momento, Maju Mantilla no se ha pronunciado al respecto y optó por ausentarse de su programa Arriba, mi gente en la mañana de hoy. Mientras tanto, Gustavo Salcedo no ha hecho más comentarios luego de su comunicado oficial.

Gustavo Salcedo comunica su ruptura con Maju

La historia de amor entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo llegó a su fin tras más de una década juntos y dos hijos en común. Aunque la pareja ya había enfrentado rumores de crisis en el pasado, incluyendo un ampay en 2023, siempre se mostraron unidos públicamente. Sin embargo, un reciente comunicado de Salcedo en redes sociales confirmó su separación definitiva.

"Luego de varios meses de transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla", señaló en el inicio del comunicado.

Es así que, la separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue generando interrogantes, pues mientras él asegura que el proceso llevaba meses, las imágenes recientes de un viaje juntos contradicen su versión. Hasta ahora, ninguno ha aclarado las inconsistencias que rodean el fin de su relación.