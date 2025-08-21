¡Gran ausencia! Maju Mantilla no aparece en "Arriba mi gente" tras anuncio de ruptura de Gustavo Salcedo

Este jueves, la conductora Maju Mantilla no estuvo presente en el programa "Arriba mi gente", justo un día después de que su aún esposo, Gustavo Salcedo, confirmara públicamente el fin de su relación. La noticia dejó sorprendidos a sus compañeros de set y, por supuesto, a los televidentes.

Maju Mantilla se ausenta de "Arriba mi gente" tras separación

La mañana de este jueves 21 de agosto se sintió distinta en el set de "Arriba mi gente". La conductora Maju Mantilla no estuvo presente un día después de que su aún esposo, Gustavo Salcedo, confirmara en redes sociales el fin de su matrimonio. La noticia, que se hizo viral en cuestión de horas, dejó sorprendidos a los televidentes y a sus propios compañeros de programa.

Mensaje de apoyo en vivo. Fue Santi Lesmes quien se encargó de explicar la situación frente a cámaras. Con tono serio y emotivo, señaló la situación.

"No podemos ser ajenos y hacernos los que no pasa nada. Este programa lo conduce Maju, pero como verán hoy no nos acompaña. Como se sabe, ayer su aún esposo Gustavo Salcedo publicó un comunicado en redes sociales. Solo podemos decir que queremos a Maju, no somos solo sus compañeros, somos su familia. Le mandamos un beso y la abrazamos con el corazón", expresó.

Tula Rodríguez, quien asistió al programa en reemplazo de Maju Mantilla, no se quedó atrás y también mostró su respaldo. La mandó fuerzas a distancia.

"Así es, por mi parte, como amigas que somos, aquí me tienes para apoyarte. Hoy me toca cubrirte en el programa. La amamos, la queremos, y con todo amiga, con todo menos con miedo, reina", comentó con emoción.

El contraste con un día antes. Lo curioso es que apenas un día antes, Maju apareció en el programa como siempre: sonriente, carismática y mostrando la profesionalidad que la caracteriza. Eso hizo que la ausencia de este miércoles cobrara más fuerza, pues sería una señal clara de que la noticia sí la habría afectado profundamente.

El creador de contenido Ric La Torre también opinó en redes sobre la situación. Además, recordó la fortaleza de Maju en otro escándalo.

"Yo puedo decir que ella es una profesional. Cuando pasó lo del escándalo del Westin, ella llegó a un evento muy sonriente, dándole el mejor rostro a pesar de todo. Ahora que falte justo después del comunicado, me parece que esto la ha afectado bastante. Ella es una de mis protegidas, así que espero que pronto todo se esclarezca", comentó en TikTok.

El comunicado de Gustavo Salcedo

El aún esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, sorprendió con un comunicado oficial que puso fin a todas las especulaciones. En este anuncia oficialmente el fin de su matrimonio.

"Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla. Fueron años con momentos muy importantes de nuestras vidas. Siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Por respeto a mi familia, evitaré dar comentarios al respecto", escribió en redes sociales.

En conclusión, Maju Mantilla atraviesa un momento difícil. Su ausencia en "Arriba mi gente" demuestra que, pese a ser una mujer fuerte y profesional, también necesita un espacio para procesar esta nueva etapa. Mientras tanto, sus compañeros y el público la siguen apoyando con mensajes de cariño, esperando verla pronto de regreso en la pantalla con la misma energía de siempre.