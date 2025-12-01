Evelyn Vela lanzó dardo tras reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco: "Él está enamorado, ella no sé"

Melissa Klug y Jesús Barco reaparecieron juntos en TV tras semanas de rumores. Ambos estuvieron en 'Esta Noche' con la Chola Chabuca, donde confirmaron su reconciliación con un beso que se volvió viral. Este reencuentro no pasó desapercibido y motivó la opinión de la ex amiga de Melissa, Evelyn Vela, quien no dudó en dar su punto de vista.

Evlyn Vela opina sobre la reconciliación de Melissa y Barco

Evelyn Vela aseguró que la presencia de Jesús Barco en el programa no sorprendió a nadie, pues considera que la pareja retomó su relación semanas atrás. Según la empresaria, la participación del futbolista fue más una decisión de Melissa que de él.

"Con ese pico saludo se nota que él está enamorado, ella no sé", comentó Vela. Añadió que la reacción de Melissa no reflejaba sorpresa alguna: "Eso no parecía sorpresa, la verdad, tú sabes cuándo es sorpresa por las expresiones de la cara de la persona. Te asombras, incluso a veces lloras de alegría y ahí no vi eso. Así que saquen sus conclusiones".

A pesar de notar que Jesús Barco demostraba afecto, Evelyn no se aventura a garantizar su fidelidad, recordando que la juventud del futbolista podría generar tentaciones.

"Él me cae súper, es buen chico, no tengo idea de si la engañó, pero que él está enamorado sí se le ve. No lo sé, pero acuérdate que él es jovencito para ella y las tentaciones son grandes cuando un hombre está lejos de su pareja", señaló.

Indirectas y críticas a Melissa Klug

Evelyn también se refirió a la presencia de Jesús Barco en la televisión, desmintiendo que el futbolista estuviera cómodo frente a las cámaras. Según ella, la empresaria lo habría llevado por motivos laborales.

"Ja, ja, ja, es día de los inocentes, ¿no? No hay que ser hipócritas. Ellos no se mueven gratis y esto de la tele es su trabajo, más ahora que él está sin chamba. A diferencia de mí, es que yo no vivo de la tele, yo sí trabajo en mis negocios. Ella expone su vida y uno opina", aseguró.

Asimismo, Vela respondió a los comentarios de Melissa Klug sobre hablar de ella en medios. Evelyn recordó su trayectoria y defendió su derecho a expresarse:

"No me importa lo que hable, yo tengo más de 20 años en el medio con escándalos, ampay y todo. Tengo un nombre y apellido, no soy la ex de nadie. O sea, no puedo dar mi opinión porque la señora se ofende, ja, ja, ja. A mí me preguntan y no me voy a quedar callada".

La reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco continúa generando atención mediática y opiniones encontradas. Mientras ellos consolidan su relación públicamente, figuras como Evelyn Vela mantienen su postura crítica y lanzan comentarios sobre las decisiones de la empresaria.