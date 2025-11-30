Jesús Barco sorprende al revelar que planea casarse con Melissa Klug: "Quiero seguir construyendo mi familia"

Después de días de rumores sobre su relación, Melissa Klug y Jesús Barco reaparecieron juntos en 'Esta Noche' con la Chola Chabuca. Lo que parecía una entrevista terminó en una reconciliación confirmada con un beso que se volvió viral. Más allá del momento, llamaron la atención las declaraciones del futbolista, especialmente cuando habló de matrimonio y de formalizar su relación con la empresaria.

Jesús Barco aclara si habrá matrimonio: "Eso todavía está en pie"

Durante la conversación con la Chola Chabuca, Jesús Barco enfrentó una de las preguntas más esperadas: ¿qué pasará con el matrimonio que anunció hace años? El futbolista recordó que la propuesta nunca desapareció de sus planes, aunque varios factores los llevaron a postergar ese paso.

"Eso nunca ha estado en duda. Cuando yo le pedí el matrimonio a ella, justo se dio el nacimiento de mi hija y entonces creo que ya la prioridad era primero mi hija", comentó. Luego añadió: "Pero después, como siempre le digo a ella, eso todavía está en pie. Quiero casarme con ella y quiero seguir construyendo mi familia".

El jugador explicó que, a pesar de las polémicas y crisis que golpearon la relación, mantiene claro su rol como hombre de familia. Según él, la unión civil llegará cuando ambos hayan resuelto los asuntos que han afectado el vínculo en los últimos meses.

"Las personas de mi entorno saben que soy muy familiar y yo creo que eso se va a dar. Creo que primero tenemos que solucionar las cosas que tenemos que solucionar para dar el siguiente paso, que es casarnos", aseguró.

Sus declaraciones generaron revuelo en redes, donde los seguidores de la pareja celebraron la posibilidad de una boda que parecía descartada.

Un beso inesperado que confirmó la reconciliación

Aunque Melissa insistió en que aún estaban "tratando de solucionar las cosas", la presión del momento y la intervención de la Chola Chabuca aceleraron lo inevitable. Durante uno de los juegos del programa, la empresaria perdió una dinámica y tuvo que cumplir el reto impuesto: besar a Jesús Barco

El público quedó sorprendido cuando ambos se acercaron y se dieron un apasionado beso, lo que confirmó ante todos que la reconciliación ya estaba encaminada. En cuestión de minutos, el momento se volvió tendencia en redes sociales.

Los comentarios no se hicieron esperar: "Es que es el amor de su alma", "No se arrastra porque no hay más suelo", "Era cuestión de tiempo", "Ya se sabía y lo negaba", escribieron varios usuarios en TikTok y X, reflejando el impacto del inesperado beso.

El reencuentro de Melissa Klug y Jesús Barco no solo confirmó el retorno de su relación, sino también la posibilidad de retomar los planes de matrimonio que tenían antes de la llegada de su hija. Él aseguró que "eso todavía está en pie", mientras que ella dejó ver que los sentimientos continúan fuertes.