Melissa Klug perdonó a Jesús Barco tras ampay con 'amiguitas' y sellan su amor con un beso en TV

Después de días de especulaciones, Melissa Klug perdonó públicamente a Jesús Barco. Ambos se reencontraron en Esta Noche con la Chola Chabuca y sellaron su reconciliación con un beso que se volvió viral. El gesto llegó tras la difusión de imágenes del futbolista junto a Carlos Ascues y la 'Hiena' Gómez en Huánuco, situación que incomodó a la empresaria.

Melissa y Barco se reencuentran

La aparición de Melissa Klug en el programa ya había generado expectativa, pues la empresaria se pronunció sobre el ampay que involucró a Jesús Barco. Antes del reencuentro, la chalaca explicó que la situación no la tomó por sorpresa debido a los antecedentes del grupo de jugadores con los que él viajaba.

"No lo he disculpado, es una falta de respeto. Cada vez que viajaba, yo sabía que esos jugadores llevaban mujeres, no me sorprendieron esas imágenes, porque ya los conozco", expresó con firmeza al inicio de la entrevista.

Melissa también comentó que, pese a la decepción, estaba dispuesta a evaluar si era posible reconstruir la relación y mantener la estabilidad familiar, especialmente por su hija menor. La empresaria señaló que, a pesar del dolor, no cerraba la puerta a una conversación sincera con el futbolista.

Minutos después, el set recibió a Jesús Barco, quien ingresó visiblemente nervioso. El mediocampista asumió la culpa por lo ocurrido y se disculpó públicamente por haber fallado a su familia.

"Le falté a mi familia y a Melissa, lo que menos quería era causarle dolor", declaró con seriedad. También reveló que su intención era recuperar a su pareja: "Lo primero que le pregunté fue que realmente quiere seguir construyendo la familia y me dijo que sí y desde ahí empezamos a conversar".

Un beso inesperado que confirmó la reconciliación

Aunque Melissa insistió en que aún estaban "tratando de solucionar las cosas", la presión del momento y la intervención de la Chola Chabuca aceleraron lo inevitable. Durante uno de los juegos del programa, la empresaria perdió una dinámica y tuvo que cumplir el reto impuesto: besar a Jesús b.

El público quedó sorprendido cuando ambos se acercaron y se dieron un apasionado beso, lo que confirmó ante todos que la reconciliación ya estaba encaminada. En cuestión de minutos, el momento se volvió tendencia en redes sociales.

Los comentarios no se hicieron esperar: "Es que es el amor de su alma", "No se arrastra porque no hay más suelo", "Era cuestión de tiempo", "Ya se sabía y lo negaba", escribieron varios usuarios en TikTok y X, reflejando el impacto del inesperado beso.

La historia entre Melissa Klug y Jesús Barco vuelve a mostrar que su relación, pese a las polémicas, continúa siendo una de las más seguidas y comentadas de la farándula peruana. Esta nueva reconciliación, sellada en televisión nacional, deja claro que ambos apuestan nuevamente por su familia y buscan dejar atrás el ampay que remeció su vínculo.