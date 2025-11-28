RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡ROMPE SU SILENCIO!

Melissa Klug deja explosivo mensaje tras su reaparición en TV con Jesús Barco: "Que digan lo que quieran"

La empresaria agradeció su renovada presentación en el programa de la Chola Chabuca y lanzó un contundente mensaje a sus críticos.

Melissa Klug reaparece en televisión y sorprende con mensaje tras reencuentro con Jesús Barco.
Melissa Klug reaparece en televisión y sorprende con mensaje tras reencuentro con Jesús Barco. (Composición: La Karibeña)
28/11/2025

Melissa Klug y Jesús Barco volvieron a generar comentarios tras aparecer juntos en 'Esta Noche' de la Chola Chabuca. Aunque anunciaron su separación semanas atrás por el ampay del futbolista, su reencuentro reavivó especulaciones sobre una posible reconciliación, más aún después del mensaje en redes donde Klug celebró su renovada apariencia.

Melissa Klug celebra su renovación y lanza un mensaje contundente

Después de que el programa lanzara el avance de su participación, Melissa Klug utilizó sus redes para agradecer la oportunidad de mostrar su nuevo look en televisión. La empresaria destacó el trabajo del equipo detrás de su transformación y valoró el cariño que recibió durante su visita al set.

"Quiero agradecer de corazón a la @lacholachabuca por la hermosa invitación @estanocheperu y por hacerme vivir una noche tan especial. También gracias a todas las personas que hicieron que me sintiera renovada, linda y llena de luz", escribió la influencer el jueves 27 de noviembre.

Sin embargo, el mensaje que más llamó la atención fue el que acompañó su reflexión final. Klug dejó claras sus emociones frente a las críticas por sus cirugías y los rumores de que habría retomado su relación con Jesús Barco.

"Y sí... que hablen, que digan lo que quieran. Es mi vida y mis decisiones, y solo yo sé lo que me hace feliz. A veces acertaré, a veces me equivocaré, pero cada paso es mío. No soy ejemplo de nadie, simplemente vivo como deseo, sin hacerle daño a nadie y con el corazón siempre adelante. Gracias por una noche que me recordó lo valiosa y fuerte que soy", añadió en su publicación. Sus seguidores no tardaron en enviarle mensajes de apoyo, destacando su fortaleza frente a la polémica.

Magaly critica a Melissa Klug por hacer show cuando ya perdonó a Jesús Barco: "Tiene que ser como una mamá "
Lee también

Magaly critica a Melissa Klug por hacer show cuando ya perdonó a Jesús Barco: "Tiene que ser como una mamá "

Jesús Barco aparece en el set y sorprende a Melissa

La sorpresa de la noche llegó cuando Jesús Barco ingresó al set de 'Esta Noche' mientras Melissa Klug ofrecía su entrevista. La chalaca no pudo evitar emocionarse y derramó algunas lágrimas al ver al futbolista, con quien vivió un duro episodio tras el ampay que lo mostró en una situación comprometedora.

Evelyn Vela pone el parche a Melissa Klug tras minimizarla: "Ella era el adorno"
Lee también

Evelyn Vela pone el parche a Melissa Klug tras minimizarla: "Ella era el adorno"

Durante el adelanto del programa, Klug dejó en claro que todavía no ha cerrado ese capítulo. "Estuvo en un lugar donde no tenía que estar, todavía no lo he disculpado", afirmó con firmeza. Estas palabras volvieron a encender el debate sobre el futuro de la relación.

Por su parte, Barco reconoció públicamente que actuó mal y se mostró visiblemente nervioso al enfrentar el tema frente a cámaras.

"Tomé una mala decisión", expresó el jugador, asumiendo su responsabilidad en el escándalo que terminó por romper la relación.

La aparición conjunta de Melissa Klug y Jesús Barco reavivó rumores y dejó claro que ambos atraviesan un momento emocional complejo. Mientras ella se muestra renovada y segura de sus decisiones, él intenta enmendar los errores que fracturaron su relación.

Temas relacionados Chola Chabuca Espectáculos esta noche Jesús Barco Melissa Klug Redes Sociales

Siga leyendo

Lo Más leído

Yarita Lizeth aclara rumores sobre romance con hijo de Dina Páucar: ¿Qué dijo?

Melissa Paredes culpa a Rodrigo Cuba por lío con su hija en cumple de Ale Venturo: "Papá se hace cargo"

¡La cumbia peruana está de luto! Falleció Walter León, creador de "Colegiala" y otros clásicos

Álvaro Rod estalla contra Samantha Batallanos: "Me pedía carteras de 7 mil soles y la copia de mi tarjeta"

Pamela López afirma que sus hijos no saben que Paul Michael es su novio: "Duerme en el cuarto de servicio"

últimas noticias
Karibeña