Melissa Klug deja explosivo mensaje tras su reaparición en TV con Jesús Barco: "Que digan lo que quieran"

Melissa Klug y Jesús Barco volvieron a generar comentarios tras aparecer juntos en 'Esta Noche' de la Chola Chabuca. Aunque anunciaron su separación semanas atrás por el ampay del futbolista, su reencuentro reavivó especulaciones sobre una posible reconciliación, más aún después del mensaje en redes donde Klug celebró su renovada apariencia.

Melissa Klug celebra su renovación y lanza un mensaje contundente

Después de que el programa lanzara el avance de su participación, Melissa Klug utilizó sus redes para agradecer la oportunidad de mostrar su nuevo look en televisión. La empresaria destacó el trabajo del equipo detrás de su transformación y valoró el cariño que recibió durante su visita al set.

"Quiero agradecer de corazón a la @lacholachabuca por la hermosa invitación @estanocheperu y por hacerme vivir una noche tan especial. También gracias a todas las personas que hicieron que me sintiera renovada, linda y llena de luz", escribió la influencer el jueves 27 de noviembre.

Sin embargo, el mensaje que más llamó la atención fue el que acompañó su reflexión final. Klug dejó claras sus emociones frente a las críticas por sus cirugías y los rumores de que habría retomado su relación con Jesús Barco.

"Y sí... que hablen, que digan lo que quieran. Es mi vida y mis decisiones, y solo yo sé lo que me hace feliz. A veces acertaré, a veces me equivocaré, pero cada paso es mío. No soy ejemplo de nadie, simplemente vivo como deseo, sin hacerle daño a nadie y con el corazón siempre adelante. Gracias por una noche que me recordó lo valiosa y fuerte que soy", añadió en su publicación. Sus seguidores no tardaron en enviarle mensajes de apoyo, destacando su fortaleza frente a la polémica.

Jesús Barco aparece en el set y sorprende a Melissa

La sorpresa de la noche llegó cuando Jesús Barco ingresó al set de 'Esta Noche' mientras Melissa Klug ofrecía su entrevista. La chalaca no pudo evitar emocionarse y derramó algunas lágrimas al ver al futbolista, con quien vivió un duro episodio tras el ampay que lo mostró en una situación comprometedora.

Durante el adelanto del programa, Klug dejó en claro que todavía no ha cerrado ese capítulo. "Estuvo en un lugar donde no tenía que estar, todavía no lo he disculpado", afirmó con firmeza. Estas palabras volvieron a encender el debate sobre el futuro de la relación.

Por su parte, Barco reconoció públicamente que actuó mal y se mostró visiblemente nervioso al enfrentar el tema frente a cámaras.

"Tomé una mala decisión", expresó el jugador, asumiendo su responsabilidad en el escándalo que terminó por romper la relación.

La aparición conjunta de Melissa Klug y Jesús Barco reavivó rumores y dejó claro que ambos atraviesan un momento emocional complejo. Mientras ella se muestra renovada y segura de sus decisiones, él intenta enmendar los errores que fracturaron su relación.