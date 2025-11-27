El Mundo de Paula deleita a asistentes con exquisito catering en preventa de Corporación Universal

La preventa de Corporación Universal fue todo un éxito y El Mundo de Paula se convirtió en uno de los grandes protagonistas del evento. La participación de la reconocida marca de catering destacó no solo por su variedad gastronómica, sino también por el cuidado en cada detalle, brindando a los asistentes una experiencia verdaderamente memorable.

El Mundo de Paula: Catering en preventa de CU

El jueves 20 de noviembre, Corporación Universal realizó su preventa en el local 'El Miraflorino', donde presentó su nueva propuesta de contenidos para Exitosa, Karibeña y La Kalle, pensada para la programación del 2026. Mundo de Paula también estuvo presente, ofreciendo un servicio de catering que combinó calidad, sabor y una presentación impecable.

El catering ofrecido se centró en una propuesta de bocadillos salados y dulces perfectos para un evento de preventa. Esta selección permitió a los invitados disfrutar de una experiencia culinaria accesible y elegante mientras interactuaban.

Al inicio de la mesa, se destacaban unas pequeñas empanadas colocados en una rústica tabla de madera, que lucían dorados y recién horneados. Estos probablemente sirvieron como una base neutra y deliciosa, ideal para acompañar otros elementos del catering.

Elevados en bandejas de presentación modernas, se apreciaron otros aperitivos salados con rellenos visibles. Su disposición en diferentes alturas no solo era funcional, sino que también añadía un atractivo visual y profesional a la mesa.

Aunque el enfoque principal era salado, también se vislumbraron opciones de repostería, como alfajores, en bandejas superiores, sugiriendo un balance de sabores al cierre. La presentación de todos los productos fue impecable, demostrando el compromiso de El Mundo de Paula con la calidad y estética gourmet.

¿Catering en tu próximo evento?

Asegurar el éxito de cualquier evento corporativo o social requiere prestar especial atención a la experiencia gastronómica de los invitados. Por ello, contar con un servicio de catering profesional no solo garantiza la calidad y variedad de los alimentos, sino que también eleva la percepción y cuidado en la organización.

Si te gustó lo que hizo El Mundo de Paula durante la preventa de Corporación Universal, no dudes en contactarte con ellos. Puedes encontrarlos en sus redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok, donde muestran cada uno de sus presentaciones.

De esta forma, la participación de El Mundo de Paula dejó en claro su compromiso con la calidad e innovación en cada propuesta gastronómica. Su aporte elevó la experiencia de la preventa de Corporación Universal, consolidando su presencia como un referente en servicios de catering.