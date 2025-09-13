RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡CAMPEONES! Perú gana con el pan con chicharrón en el 'Mundial de Desayunos' de Ibai

Ibai Llanos revela que Perú ganó el 'Mundial de Desayunos' con el pan con chicharrón con 12.8 millones de votaciones en todas las redes sociales.

Perú gana con el pan con chicharrón en el 'Mundial de Desayunos' de Ibai (Composición Karibeña)
13/09/2025

El 'Mundial de Desayunos' de Ibai ha paralizado al Perú con la participación del pan con chicharrón. Tras una intensa final contra la arepa de Venezuela, el platillo peruano se coronó ganador con más de 12.8 millones de votaciones. 

¡El pan con chicharrón gana!

Tras varias semanas de competencia, Ibai finalmente reveló los resultados de la final de 'Mundial de Desayunos'. Es así como el español contó todas las votaciones de Perú y Venezuela de Instagram, TikTok y YouTube. 

Según reveló, el influencer coronó a Perú como ganador del concurso con el pan con chicharrón con una votación de 12.8 millones en todas las redes sociales. Por su parte, Venezuela logró quedar muy cerca con 12.6 millones. 

@ibaillanos

ESTE ES EL CAMPEÓN DEL MUNDIAL DE DESAYUNOS.

♬ sonido original - Ibai

NOTA EN DESARROLLO

