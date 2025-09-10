Influencer asegura que Isabella Ladera habría filtrado videos con Beéle: "Lo transformé a mi favor"

La filtración de videos de Isabella Ladera y Beéle ha desatado una ola de comentarios en redes sociales, pero todo podría dar un giro debido a que un influencer venezolano aseguró que habría sido la misma Isabella quien se encargó de difundir el material audiovisual, con el propósito de hacerse más famosa.

Influencer hace fuerte acusación contra Isabella sobre videos

Hace unos días, la influencer venezolana compartió un comunicado en Instagram, donde lamentaba la filtración de un video en el que aparece con Beéle. Tras ello, el cantante colombiano también se pronunció a través de redes sociales, asegurando que no fue él quien difundió el material.

Sin embargo, esta tarde, Oswaldo Villalobos, conocido influencer venezolano, se conectó en vivo con el programa Ponte en la Cola y explicó que tanto él como Isabella y Beéle tenían conocimiento de la presunta filtración desde el pasado 9 de julio.

Según Oswaldo, Isabella sí se preocupó por la difusión de los videos en un inicio, pero luego le confesó que podría sacar ventaja de la situación, ya que su nombre no estaba sonando en ningún lado y estaba próxima a abrir su salón.

"Le dije: 'Yo creo que lo más sensato y coherente es que tú sientes a tu familia y expliques la situación'. El 13 de julio ella hizo eso. Mucho tiempo después abrió la peluquería. Ella no estaba sonando, no estaba en polémica y de repente aparece un video. Ella reacciona muy relajada y me dice: 'Yo de esto hago dos negocios' ", contó Oswaldo.

¿Isabella quería aprovechar la fama de Beéle?

En otro momento de la entrevista, Oswaldo también mostró capturas de pantalla de conversaciones que había tenido con la influencer, donde ella misma aceptaba que iba a utilizar la controversia a su favor.

"Jajaja están desesperados, yo lo transformé a mi favor, tengo dos negocios más jajajajaja ", habría escrito Isabella en su conversación con Oswaldo.

Sin embargo, la parte más controversial de la conversación es cuando Isabella se muestra despreocupada por la filtración del video y hasta se burla del material que supuestamente iba a ser publicado. Además, indica que ya no tiene los videos en su poder.

"¿Cómo te dijeron?, ¿lo vas a publicar? (...) Jajaja, o sea, nada del tema. ¿No pudo poner uno más rico? (...) Solo él tiene esos videos porque yo los borré (...) No haré nada al respecto porque yo lo que hice, lo hice bien. No veo la necesidad de hacer algo así, si ya le está yendo bien", se puede leer en otra parte de la conversación.

De esta manera, las declaraciones de Oswaldo Villalobos han generado gran controversia, pues ponen en duda la versión inicial de Isabella Ladera. Mientras tanto, los seguidores de la influencer y de Beéle siguen divididos, cuestionando quién estaría realmente detrás de la filtración de los videos.