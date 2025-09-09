Hugo García apoya a Isabella Ladera tras filtración de video: "Nada cambiará lo que siento por ti"

La filtración de un video privado de Isabella Ladera y Beele causó revuelo internacional, ya que la influencer denunció que el material se publicó sin su consentimiento, y aseguró que no fue ella quien lo difundió. Ante ello, Hugo García, con quien ha sido vinculada sentimentalmente desde hace varios meses, le demostró su apoyo incondicional.

Hugo García, más firme que nunca con Isabella

La tarde de ayer, la influencer venezolana utilizó su cuenta de Instagram para publicar un extenso comunicado en el que acusaba directamente a Beele de haber difundido el video, pues aseguró que solo ambos tenían acceso al material y que nunca debió hacerse público.

La publicación de Isabella tuvo gran alcance y en cuestión de horas sumó miles de reacciones. Los comentarios se dividieron entre positivos y negativos, ya que mientras algunos respaldaban la denuncia de Isabella, otros la criticaban y hasta hicieron fuertes acusaciones en su contra.

Sin embargo, quien estuvo de su lado desde un inicio fue Hugo García, quien no dudó en dejar un comentario de apoyo para la venezolana. El ex chico reality dejó claro que sus sentimientos por Isabella no cambiarán, pase lo que pase.

"No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Isabella", escribió Hugo García en los comentarios de la publicación.

Hugo García apoya a Isabella Ladera

Isabella asegura que Hugo sabía del video

Después del comunicado que publicó, Isabella recibió miles de comentarios de sus fanáticos, aunque sus detractores también entraron en escena y empezaron a cuestionarla. Sin embargo, Isabella se mostró muy fuerte y empezó a mostrar pruebas de que ya la venían amenazando con publicar el video desde hace varias semanas.

Según una serie de capturas de pantalla que compartió en sus historias de Instagram, el robo de su carro y celular hace un tiempo no tiene nada que ver con la filtración del material. Sin embargo, reveló que el pasado 9 de julio ya le habían advertido sobre la existencia de dicho contenido.

Isabella tomó cartas en el asunto y mostró pruebas de que, cuatro días después, el 13 de julio, le contó lo que estaba sucediendo a su mamá, para posteriormente comunicárselo a su familia y también a Hugo García, con quien ha sido vinculada en las últimas semanas.

Es así que, el caso de Isabella Ladera continúa generando debate en redes sociales, mientras ella busca justicia y responsabiliza a Beele por la filtración. En medio de la controversia, Hugo García reafirmó públicamente su respaldo y sentimientos hacia la influencer, dejando claro que la situación no afectará su relación sentimental.