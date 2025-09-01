María Fe pone el pecho por Josimar tras acusaciones de la 'prima': "Soy la mamá de sus hijos"

María Fe Saldaña finalmente rompió su silencio, luego de que la supuesta prima venezolana de Josimar anunciara que estaría embarazada del cantante de salsa. La emprendedora defendió a capa y espada al padre de sus hijos y aseguró que han pasado muchas cosas juntos desde que iniciaron su relación.

María Fe defiende a Josimar

El programa América Hoy mostró conversaciones entre uno de sus reporteros y María Fe, donde ella duda de que el padre de sus hijos sea también el padre del bebé que supuestamente espera Verónica González, más conocida como la prima del cantante.

Además, se mostró indignada por el ensañamiento que Verónica ha tenido con ella, asegurando que siempre publica cosas en redes sociales cuando ella no le ha hecho nada. También defendió el hecho de que el cantante le haya regalado una camioneta.

"Yo no sé qué tanta maldad de ella hacia mí, yo no le hice nada (...) yo soy la mamá de sus hijos ", dijo María Fe con un evidente tono de indignación.

En esa misma línea, resaltó que su relación con Josimar empezó en el 2020 y que han formado una familia. A pesar de los múltiples problemas que se han presentado, han luchado por su relación. "Muchas personas no saben las cosas", agregó.

Maria Fe defiende a Josimar

Finalmente, María Fe dijo que intenta no exponer la vida privada de su familia, ya que no se considera una persona mediática, por ende, no da declaraciones a programas de espectáculos. Además, aclaró que no ha vuelto a tener comunicación con Verónica González y considera que fue un error haber hablado con ella en un inicio.

Prima de Josimar promete contar todo

Verónica González sostuvo que, pese a que Josimar la presentó como su prima, en realidad mantiene pruebas que podrían involucrarlo directamente en su embarazo. La joven le habría advertido que si no accede a conversar con ella de manera adulta, revelará un "audio bomba" este lunes 1 de septiembre en el programa 'Magaly TV La Firme'.

"Voy a darle una sola oportunidad de que dé la cara y podamos conversar como adultos, sino voy a sacar todo el día lunes con Magaly", declaró a Samuel Suárez de Instarándula.

De esta manera, María Fe Saldaña dejó en claro su apoyo a Josimar, defendiendo su relación y el bienestar de sus hijos frente a las polémicas. La joven resaltó que, pese a los problemas, han construido una familia unida. Además, pidió respeto y aseguró que no busca protagonismo mediático.