Rodrigo Cuba revela cómo es su actual relación con Melissa Paredes tras su divorcio: "Estable"

Rodrigo Cuba fue el más reciente invitado en un programa de entrevistas y aprovechó para compartió pasajes importantes de su vida tanto personal como deportiva. Durante la entrevista, el futbolista no solo habló de sus inicios en el deporte, sino también de cómo ha manejado los últimos años tras su separación de Melissa Paredes, madre de su primera hija.

¿Cómo se lleva Rodrigo con Melissa?

Uno de los temas más relevantes que abordó fue su actual relación con Melissa Paredes, su expareja y madre de su primera hija. El jugador reconoció que atravesó un periodo complejo, lleno de tensiones y conflictos, pero destacó que esa etapa ya quedó atrás y ahora predomina la calma.

Según explicó, la comunicación con Paredes ha mejorado notablemente en comparación con años anteriores. Si en el pasado las discusiones eran frecuentes, hoy ambos se enfocan en mantener un vínculo basado en el respeto y la cooperación, principalmente pensando en el bienestar de la pequeña que tienen en común.

"Los últimos tres años fueron bien ajetreados. Si las cosas no están alineadas, no estás bien. Hoy estoy estable y tranquilo, tanto con mi primera hija como con la segunda", señaló.

Cuba considera que este cambio ha sido positivo no solo para ellos como padres, sino también para su hija. El hecho de evitar enfrentamientos ha permitido que la menor crezca en un ambiente más estable, donde percibe que sus padres son capaces de llevarse bien por su felicidad.

El futbolista resaltó que se trata de un esfuerzo conjunto y consciente. Tanto él como su expareja han comprendido que la competencia y las disputas no benefician a nadie, y que lo más importante es trabajar unidos en la crianza de su hija.

"Antes competíamos y me parecía algo tonto. Al llevarnos bien, he visto que eso repercute en mi hija, y ambos nos hemos dado cuenta. Estamos trabajando para mantenernos en esa línea", sostuvo.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

La polémica separación de Rodrigo y Melissa

El matrimonio entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba culminó tras un escándalo mediático en octubre de 2021, cuando se difundió un ampay que mostraba a Paredes en una actitud comprometida con el bailarín Anthony Aranda, pese a estar aún casada. Esta situación generó una presión mediática intensa que precipitaría el fin de su vínculo conyugal.

El proceso de divorcio se realizó por mutuo acuerdo en noviembre de 2021, estableciéndose la tenencia compartida de su hija y un reparto equitativo de bienes y responsabilidades. La separación se formalizó a través de una conciliación notarial rápida y consensuada.

Es así que, la entrevista dejó en claro que Rodrigo Cuba atraviesa un momento más sereno y estable. Hoy, su principal objetivo es mantener la armonía con su expareja, dejando atrás conflictos y enfocándose en el bienestar de su hija, quien es el centro de sus decisiones.