Diealis en 'Esto es Guerra': Streamer criticaba a la TV antes de ingresar al reality de competencia

El streamer Diego Marcelino Aliaga, más conocido como Diealis, ingresó como flamante competidor a "Esto es Guerra". Sin embargo, su pasado lo persigue, ya que "Magaly TV, La Firme" emitió un reportaje en el que destapa cómo el creador de contenidos despotricaba de la televisión antes de ingresar al reality de competencia.

Magaly Medina inició diciendo que el streamer estaba dando vergüenza en el reality de Pachacámac, debido a que no puede llegar al nivel de los otros jugadores por su mala condición física. La conductora aseguró que no está preparado físicamente, porque en Kick solo se la pasa sentado todo el día.

Sin embargo, el momento más sorprendente fue cuando recordó que hace unos meses Diealis hablaba pestes de la televisión peruana, diciendo cosas como que la señal abierta ha pasado de moda y que próximamente será reemplazada por las redes sociales.

El reportaje también mostró algunas declaraciones que Diealis hacía en sus transmisiones en vivo respecto a la televisión peruana. Incluso arremetió directamente contra ATV, casa televisora de Magaly Medina.

"Nosotros somos más que la gente de la tele, alucina. ¿Puedes creer que me han invitado del canal cuatro? (¡Pero no voy a ir, no les des color!). La televisión ya murió, cosa que es un facto. Están dando manotazos de ahogado ", decía Diealis antes de ingresar a EEG.

Diealis es un streamer que ha ganado un gran público en la plataforma de Kick y fue invitado el pasado lunes 7 de julio a formar parte de 'Esto es Guerra'. El joven expresó que sentía emocionado por estar en el programa reality y que pondría todo de sí para competir.

Se conoce que las figuras presentes en este reality suelen recibir un gran sueldo, pero el joven sorprendió al revelar que no le estarían pagando. Durante su última transmisión en Kick informó a su amigo en medio de una conversación, que no aceptó ningún pago de parte de los productores más que su movilidad. Esto a cambio de que pueda seguir realizando sus transmisiones en Kick con normalidad.

"¿Y cuánto te están dando?", le pregunta su amigo a Diealis y él responde: "No hermano, hablando en serio, no acepté nada, te lo juro. Yo solo dije que quería hacer mi contenido y estoy haciendo, voy casi 8 horas, eso fueron mis condiciones. No pedí más que solo mis viáticos, movilidad de ida y vuelta. No quise más porque yo lo tomé como una oportunidad de hacer mi contenido, vivir la experiencia".