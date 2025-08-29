Josimar sorprendió a María Fe Saldaña regalándole un auto tras supuesta infidelidad con la 'prima'

Hace unas semanas, Josimar estuvo en vuelta en una polémica luego de aparecer con una joven Verónica González en España, y aparentemente engañó a su pareja María Fe Saldaña. Ahora, el salsero habría engreído a la madre de sus dos últimos hijos con una camioneta nueva.

María Fe Saldaña recibe un carro nuevo

A través de sus redes sociales, Josimar compartió fotografías al lado de su pareja María Fe Saldaña tras terminar su gira por Europa. Todo habría indicado que la joven habría perdonado al salsero tras su aparente desliz con una chica venezolana a quien llamo 'prima'.

Lo que llamó más la atención es que María Fe Saldaña se lució muy contenta al recibir su nuevo auto regalado por el salsero. Esto hizo que muchos comentaran que habría sido una forma en que lo perdonara. Incluso, el periodista Samuel Suárez compartió la noticia en sus redes de 'Instarándula' afirmando que nadie se molestaría si le dan este gran regalo tras sufrir una infidelidad.

"Ay caray, a mí tampoco unos cuernitos no me molestan nada, nadita con esa mionca. Es más después de eso hasta prepararía un almuerzo a la prima de mi pareja, con sopa y postre", expresó el periodista en sus redes.

Instarándula comparte historia de Josimar

La 'prima' de Josimar en la dulce espera

Verónica González, la conocida 'prima' de Josimar, volvió a encender la polémica al anunciar públicamente que está en la dulce espera. La joven no solo compartió una prueba positiva en sus redes sociales, sino que también dejó entrever que el padre del bebé podría ser nada menos que el salsero.

"(La verdad que felicitarte) Muchas gracias, mi reina. (Todo indica que estás en la dulce espera) Sí, correcto. (...) Ya sabemos de quién es el niño, según el personaje. Así que ya no quiero tocar el tema hasta que no hable con él", afirmó Verónica, en clara referencia al salsero.

Ante esto, el salsero ha negado tajantemente ser el padre de al criatura que estaría esperando González. Incluso, afirmó que tomará medidas legales si la joven sigue insinuando que estaría embarazada de él.

De esta forma, parece que Josimar ha solucionado sus conflictos familiares tras su posible infidelidad a María Fe Saldaña. Por ello, habría regalado una gran camioneta a su pareja y madre de sus últimos dos hijos. Ahora, tras el supuesto embarazo de la 'prima' aún se desconoce si es cierto o no que es del peruano.