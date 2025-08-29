Miguel Trauco logró una conciliación con Karla Gálvez, madre de sus hijos: "Pudimos llegar a un acuerdo"

Después de años marcados por rumores de infidelidad y una separación complicada, Miguel Trauco, futbolista de Alianza Lima, y la madre de sus hijos, Karla Gálvez, finalmente alcanzaron un acuerdo de conciliación familiar. La cita se llevó a cabo en un centro de conciliación, donde la joven acudió acompañada de su abogado, Wilmer Arica y a su salida dio detalles dela cuerdo.

Karla Gálvez habla de la conciliación con Miguel Trauco

En declaraciones para el programa 'Ponte en la Cola', Karla Gálvez compartió su sentir sobre el proceso de conciliación y el nuevo comienzo que representa para sus hijos. La joven expresó que este paso era algo que venía buscando desde hace tiempo, motivada principalmente por el bienestar familiar.

"En paz, por fin podemos conciliar por algo por nuestros hijos. Vine en son de paz por ellos y para estar bien. Como dice el dicho, si los padres están bien, los hijos también", aseguró antes de la reunión con el jugador blanquiazul.

Aunque Miguel Trauco prefirió no dar declaraciones a la prensa, fue captado a la salida con una sonrisa, lo que evidenció su conformidad con los acuerdos alcanzados. Karla, en cambio, sí conversó con los medios, aunque evitó revelar detalles específicos del trato.

"No mucho al principio estuvo bien, luego hubo cosas en las que no estuvimos de acuerdo, pero se pudo llegar a uno. Se ha llegado a buenos acuerdos y que todo nos vaya bien por nuestros hijos. No puedo detallar lo del monto y el régimen de visitas siempre ha sido libre para él, pero sí tiene horarios que cumplir", señaló.

Miguel Trauco celebra su nueva pareja

Mientras cerraba este proceso familiar, Miguel Trauco también fue noticia por la celebración de su cumpleaños número 33 hace unos días. El evento, organizado por su prometida Mariela Arévalo, reunió a varios seleccionados peruanos y sus parejas en una fiesta sorpresa.

"Gracias por la sorpresa, mi vida", escribió el lateral izquierdo en sus redes sociales, dedicando un mensaje especial a Arévalo.

En las imágenes compartidas en Instagram se pudo ver a Yoshimar Yotún, Pedro Aquino, Carlos Zambrano y Paolo Guerrero, acompañados de sus respectivas parejas: Alessandra Cordero, Katherine Fernández, Marcia Succar y Ana Paula Consorte.

De los asistentes, solo Yotún y Zambrano fueron convocados por el DT Óscar Ibáñez para disputar los próximos encuentros de la selección peruana ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias 2026.

Miguel Trauco celebra su cumpleaños con jugadores de la selección y sus parejas.

En conclusión, la conciliación entre Miguel Trauco y Karla Gálvez marca un nuevo inicio en su rol de padres, dejando de lado diferencias personales para priorizar a sus hijos. Mientras tanto, el futbolista continúa enfocado en su carrera profesional y en su vida personal junto a su prometida, con quien celebró un nuevo año de vida.