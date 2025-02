Doña Peta sobre pedida de mano de Paolo Guerrero a Ana Paula Consorte: ¿Qué dijo?

El posible matrimonio entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte sigue generando comentarios. Tras la reciente revelación de la modelo brasileña sobre la pedida de mano, Doña Peta, madre del futbolista, fue consultada sobre el tema luego de asistir al partido de Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.

El programa 'Amor y Fuego' difundió imágenes en las que se observa a Ana Paula Consorte y Doña Peta en el estadio Alejandro Villanueva el sábado 22 de febrero. Aunque ambas coincidieron en el recinto deportivo, se ubicaron en zonas distintas, la modelo disfrutó del encuentro desde un palco, mientras que la madre del futbolista estuvo en la tribuna de occidente.

A la salida del estadio, la prensa abordó a Doña Peta para conocer su opinión sobre el compromiso de su hijo. Sin embargo, lejos de dar detalles, la madre de Paolo Guerrero evitó hablar del tema.

"(¿El gol de Paolo se lo dedicó a usted?) No lo sé", respondió con indiferencia. Cuando le preguntaron directamente si su hijo se casaría con Ana Paula, su respuesta fue aún más tajante: "Háblame de deporte, ya te he dicho" , dijo visiblemente incómoda.

Ana Paula Consorte confirmó en el programa 'Mande quien mande' que Paolo Guerrero le pidió la mano durante un viaje a Brasil. La modelo relató que el futbolista hizo la propuesta en un estacionamiento de un centro comercial mientras estaban con sus hijos.

"Paolo me pidió (la mano) en el estacionamiento de un centro comercial. Estábamos con mis hijos y me dice: 'Ya, entonces ahora'. Y le dije: 'Entonces de rodillas'. Lo hizo, pero le dije: 'Aquí no se puede' y él me dijo: 'Yo ya pedí'. Es su forma, fue en Brasil", contó Ana Paula.