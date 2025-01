Doña Peta sobre relación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: "Todo está bien"

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte han vuelto al centro de atención mediática debido a especulaciones sobre una posible crisis en su relación. La modelo e influencer brasileña insinuó recientemente una mudanza a Brasil, lo que generó dudas sobre el estado de su vínculo con el delantero de Alianza Lima.

En declaraciones al programa "Amor y Fuego", Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, negó rotundamente cualquier crisis entre la pareja y aclaró la situación. Según explicó, Ana Paula se encuentra en Brasil por motivos personales, pero tiene previsto regresar al Perú pronto.

La madre del futbolista atribuyó los rumores a publicaciones de Consorte en redes sociales, donde se la vio rodeada de maletas, lo que generó confusión entre sus seguidores. A pesar de ello, Doña Peta insistió en que no hay razones para preocuparse por el futuro de la relación. También desestimó las especulaciones sobre una mudanza definitiva de Consorte, subrayando que la modelo y su hijo continúan juntos.

"No sé cuándo viene, pero tiene que venir, sé que están haciendo unas cositas allá. Todo está bien, no hay problema", agregó.

El reciente viaje de Ana Paula Consorte a Brasil y sus publicaciones en redes sociales han gran revuelo entre sus seguidores, prensa y creadores de contenido. Sin embargo, estas declaraciones de 'Doña Peta' buscan calamar los rumores sin embargo hasta ahora ninguno de los protagonistas se ha pronunciado.

Las esepculaciones sobre la separación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, sorprendió a todos sus seguidores. La pareja había compartido recientemente la Navidad en Perú, momento que Ana Paula documentó con una tierna dedicatoria en redes sociales:

Sin embargo, tras su viaje a Brasil, la modelo dejó mensajes en redes que algunos interpretaron como indirectas para Guerrero. La modelo e influencer, también había dejado de seguir a Paolo y ni compartió su cumpleaños con él.

"Han habido tantas veces que he tenido que estirarme o apretarme para encajar en un espacio, he sido tan injusto con mi proceso, he camuflado tanto mis bordes", escribió en una publicación que generó múltiples teorías entre los seguidores.