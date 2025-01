Milett Figueroa niega separación de Tinelli y explica por qué no pasaron fiestas juntos: "Así lo decidimos"

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli han sido el centro de atención tras no haber celebrado juntos las festividades de Navidad y Año Nuevo. En una entrevista reciente con Ángel de Brito para "LAM", Milett explicó los motivos detrás de esta decisión y negó una separación del reconocido conductor argentino.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli están en boca de todos, especialmente después de que no pasaran juntos las fiestas de Navidad y Año Nuevo. En una reciente entrevista con Ángel de Brito para "LAM", Milett aclaró las razones detrás de esta decisión y desmintió los rumores de crisis en su relación con el conductor argentino.

"¿Qué pasó?", preguntó De Brito, y Milett no dudó en responder con una sonrisa: "Tuve un problema con los papeles. Tengo mi DNI, mi pasaporte, pero tuve inconvenientes porque no me dejaron subir al avión. Todo me pasa en la vida", dijo, con un tono de broma.