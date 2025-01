Milett Figueroa resalta como protagonista en tráiler de 'Los Tinelli': "Me han mimado muchísimo"

La nueva temporada de la serie 'Los Tinnelli' se estrenará dentro de unos días, donde se rumorea que Milett Figueroa se comprometería con Marcelo Tinelli. Aunque, en los últimos días se corre el rumor de separación. Hace unas horas lanzaron un nuevo adelanto donde la peruana se convierte en la protagonista.

La primera temporada de 'Los Tinelli' se centró más en la relación del patriarca Marcelo y la peruana Milett Figueroa. Ha captado la atención del público que se preparó una segunda temporada que se estrenará el 17 de enero en Prime Video.

Ahora, acaba de lanzar un nuevo avance en sus redes sociales del reality, donde la modelo es el centro de atención. En el video se puede ver cómo la peruana menciona que ha sido engreída por su familia desde que era pequeña y fue complicado mudarse completamente sola a Argentina, pero lo hizo.

"Vengo de una familia que realmente me ha mimado muchísimo desde muy chica. Me han cocinado toda la vida, me han acostumbrado mal porque al venir aquí, a un país nuevo, nunca había vivido sola, sin que nadie me lave la ropa, sin que nadie me cocine, sin tener chofer, sin tener a nadie que vea esas cosas por mí. Tuve que crecer muchísimo a velocidad de la luz", expresó.